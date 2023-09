‘Com si fos ahir’ vuelve después de la muerte de Quim: novedades y tramas

Com si fos ahir vuelve a la parrilla este mediodía después de un final de temporada que dejó boquiabiertos -y un poco enfadados- a todos los seguidores de la serie. TV3 no había dado ninguna pista sobre la despedida de Quim, miembro original de la pandilla de amigos. El actor que lo interpreta, Jordi Rico, nos explicó que había querido dejar la ficción al considerar que su personaje «ya no aportaba nada más«. ¿La pregunta ahora? Qué pasará con su mujer, Cati, que iniciará una nueva vida como viuda. En una entrevista con El Món, nos avanzó que no perderá protagonismo precisamente… una frase que deja caer que los guionistas habrían buscado una nueva trama interesante y llamativa para ella.

Saldremos de dudas hoy mismo, cuando TV3 dé el pistoletazo de salida a una temporada con la que espera continuar haciendo las audiencias de récord a los que les tiene acostumbrados. La gente no se cansa de las aventuras de este grupito , que continúan ayudándolos a ser líderes día detrás día. La serie de sobremesa vuelve a la parrilla a las 16:15 horas, apenas después del Cuines . Desde la cadena se informa que se incorporarán nuevos personajes que serán interpretados por Gemma Brió, Sílvia Marty y Júlia Genís y los actores Joan Sentís y Albert Ausellé.

En estos primeros días sin su marido, Cati «no llevará muy bien» vivir sola. Bien pronto intentará buscar alguien que le ayude a soportar mejor esta soledad y podría encontrar «un compañero ideal» con quien compartir el luto. La situación tampoco será fácil para el hijo que tienen en común, que se centrará en la dirección de un gimnasio que hará que tenga relación con Marcel y Eva. Gemma se dará cuenta de que la vida es corta con la muerte de Quim y adoptará el rol de animadora del grupo, organizando un montón de actividades para todo el mundo.

Olalla Moreno, en la nueva temporada de TV3 | Mireia Comas

¿Cuáles serán las tramas principales de los personajes de Com si fos ahir ?

¿Qué han avanzado sobre Sílvia? Pues que, finalmente, «respirará tranquila» porque Emili ha ingresado en la cárcel. Dicen la calma podría acabarse pronto con la aparición de una nueva vecina que habría salido con Andreu en el pasado y que podría volverlo a enamorar. Y también podemos hablar de Quique, que empezará a tener una actitud sospechosa cuando Adrià le diga que quiere apuntarse a baloncesto. Por otra banda, avisan que Toni pequeño intentará recuperar su madre, Bet.

En cuanto a la trama concreta de este primer capítulo, añaden que será interesante comprobar cómo viven el luto Marco y Marcel; de igual manera que también se introducirá el nuevo proyecto artístico de Valeri. Noe y Èric tendrán un momento de protagonista, cuando este se enfade y reclame que estén por él. Todos se reencontrarán después del verano para preguntarse cómo están viviendo la muerte de su amigo, pendientes de cómo lo gestiona su viuda.

Vuelve Com si fos ahir después de la muerte de Quim | TV3

Toda una serie de tramas que tendrán lugar en dos escenarios nuevos. La ficción añade el Gim Rabbit del hijo de Quim y el piso de Gina, en el Poble-sec. Es probable que el capítulo de este mediodía haga una buenísima audiencia, sobre todo para intentar satisfacer la curiosidad de cómo reacciona todo el grupo después de su gran pérdida.