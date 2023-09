Malú i Albert Rivera van separar-se definitivament fa pocs mesos, una ruptura anunciada que arribava només tres anys després del naixement de la seva filla en comú. Des de llavors, l’única que ha parlat sobre aquest final ha estat la cantant. Ha concedit declaracions en les quals ha deixat clar que ho havia acceptat bé perquè és conscient que és habitual que les parelles agafin camins per separat. Mentrestant, l’expolític i líder de Ciutadans ha encadenat una relació amb una altra i, ara mateix, ja té una altra nòvia formal.

Quina ha estat la resposta de Malú? Estrenar avui mateix una cançó nova en la qual parla del desamor i d’una ruptura que podria ser la seva pròpia, tenint en compte que la lletra quadra amb la seva situació. Ha fet un Shakira 2.0 i ha criticat el seu ex en un tema? Això sembla i això donen per fet tots els fans que ja l’han sentit.

Anomenada Ausente, Malú se sincera en aquesta cançó trencadora i plena de retrets cap a un ex que, segurament, és Albert Rivera en cas que realment sigui autobiogràfica -un detall que no ha confirmat per raons òbvies-.

Malú deixa clar que la seva filla ha estat la seva prioritat durant la separació d’Albert Rivera

En aquest tema es descobriria el motiu principal de la ruptura d’Albert Rivera i Malú, que ella sentia que el polític no li feia massa cas: “No entenc per què em sento tan sola quan estic amb tu. Explica’m el problema perquè jo no ho aconsegueixo. A quin lloc et busco quan escapes de la meva boca? Qui t’entengui ara serà perquè també s’ha tornat boja”, etziba.

L’actitud d’Albert Rivera hauria estat el factor clau d’aquesta separació: “Ets un estrany que passeja per casa meva. No et reconec i no comprenc què et passa. Dius que m’estimes quan veus el precipici, mal estimar s’ha tornat un vici. I jo et vaig aixecar i això no ho sap ningú. Vaig ser jo qui vaig aguantar l’eco del meu nom a tot arreu. Absent, per molt que ho intentis“, deixa anar en una clara al·lusió a la pressió de la premsa quan haurien començat.

Albert Rivera i Malú van separar-se fa uns mesos | Europa Press

Malú ho hauria passat molt malament i ho reconeixeria en aquest tema: “No paro de plorar quan estic sola, aquest dolor no s’atura. A quin lloc del món em trasllado per començar de nou?”, es pregunta. I, finalment, una confessió que deixa clar que la seva filla és la seva prioritat: “Passi el que passi, ella va primer“. Els comentaris no s’han fet esperar i tothom l’està aplaudint per haver tret a la llum la seva versió en aquest presumpte atac de sinceritat.