Malú saca a la luz el motivo de la ruptura con Albert Rivera en una canción

Malú y Albert Rivera se separaron definitivamente hace pocos meses, una ruptura anunciada que llegaba solo tres años después del nacimiento de su hija en común. Desde entonces, la única que ha hablado sobre este final ha sido la cantante. Ha concedido declaraciones en las que ha dejado claro que lo había aceptado bien porque es consciente que es habitual que las parejas tomen caminos por separado. Mientras tanto, el ex político y líder de Ciudadanos ha encadenado una relación con otra y, ahora mismo, ya tiene otra novia formal.

¿Cuál ha sido la respuesta de Malú? Estrenar hoy mismo una canción nueva en la que habla del desamor y de una ruptura que podría ser la suya propia, teniendo en cuenta que la letra cuadra con su situación. ¿Ha hecho un Shakira 2.0 y ha criticado a su ex en un tema? Esto parece y esto dan por hecho todos los fans que ya la han escuchado.

Llamada Ausente , Malú se sincera en esta canción rompedora y llena de reproches hacia un ex que, seguramente, sea Albert Rivera en caso de que realmente sea autobiográfica -un detalle que no ha confirmado por razones obvias-.

Malú deja claro que su hija ha sido su prioridad durante la separación de Albert Rivera

En este tema se descubriría el motivo principal de la ruptura de Albert Rivera y Malú, que ella sentía que el político no le hacía demasiado caso: «No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo. ¿En qué lugar te busco cuando escapas de mi boca? Quién te entienda ahora será porque también se ha vuelto loca», espeta.

La actitud de Albert Rivera habría sido el factor clave de esta separación: «Eres un extraño que pasea por mi casa. No te reconozco y no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres cuando ves el precipicio, malquerer se ha vuelto un vicio. Y yo te levanté y esto no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que lo intentes«, suelta en una clara alusión a la presión de la prensa cuando habrían empezado.

Malú habla de la ruptura en una canción | Europa Press

Malú lo habría pasado muy mal y lo reconocería en este tema: «No paro de llorar cuando estoy sola, este dolor no se para. ¿A qué lugar del mundo me traslado para empezar de nuevo?», se pregunta. Y, finalmente, una confesión que deja claro que su hija es su prioridad: «Pase lo que pase, ella va primero«. Los comentarios no se han hecho esperar y todo el mundo le está aplaudiendo por haber sacado a la luz su versión en este presunto ataque de sinceridad.