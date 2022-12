Nuria Marín, al centre de la diana per mofar-se dels becaris

Nuria Marín ha hagut de demanar perdó públicament després de fer una broma sobre becaris. La periodista del cor, que està triomfant a Telecinco com a presentadora substituta, volia denunciar l’odi de Josep Pedrerol cap als estudiants de periodisme que treballen en el seu programa. El problema és que ha estat ella la que finalment ha rebut, ja que molts han interpretat que ella s’estava sumant a aquesta crítica cap als becaris.

Tot començava quan Socialité, el programa en el que treballa els caps de setmana, emetia un parell de vídeos sobre el mundial de Qatar. Era en aquell moment quan Nuria Marín deixava anar un comentari que no ha agradat: “De debò, fer un programa amb un equip de becaris és impossible. Tu no seràs becari, Alex? És que si no, no connecto amb tu. M’han dit que en el programa d’esports als becaris els tracten així”.

En tornar de la pausa publicitària, la presentadora rectificava en directe: “Vull aclarir que ja he tornat en mi mateixa, ja soc la presentadora de sempre. Això els becaris, per si algú no ho ha entès, era una picada d’ullet a un programa molt famós en el que es diuen aquestes coses sobre els becaris. Aquí els estimem, tots hem estat becaris i ho continuarem sent una miqueta tota la vida. Que ningú no s’enfadi perquè això és un xou”.

Nuria Marín rep per totes bandes per una crítica als becaris | Telecinco

Nuria Marín, forçada a demanar perdó tres vegades per la broma dels becaris

Aquesta justificació no ha servit de res, però, vista la repercussió que ha tingut la seva crítica. És per això que va haver de tornar a insistir-hi: “Vull aclarir, una vegada més, que la broma dels becaris era això, una broma. Estàvem parlant de futbol i volia aprofitar que en els programes de futbol s’increpa als becaris per poder fer una picada d’ullet. He estat becària durant molts anys, treballo amb becaris i no tinc cap problema. És humor. És una broma! Que la gent s’indigna molt ràpidament“.

La polèmica continuava, per la qual cosa ha hagut de publicar un altre tuit: “Estic flipant amb Twitter avui. Això dels becaris era una imitació, una broma màxima!”.

Estoy flipando con twitter hoy. Lo de los becarios ERA UNA IMITACIÓN!!! Una broma máximaaaaa!!! — Nuria Marín (@nuriasecret) December 6, 2022

Crítiques a Nuria Marín per la seva broma sobre becaris

A Twitter li han dit de tot per pujar-se al carro de Pedrerol, encara que fos com a imitació, perquè molts consideren que no s’hauria de reproduir una actitud dolenta amb els becaris quan la gran majoria d’ells estan explotats. Entre els comentaris que ha rebut la presentadora de Viella, destaquen alguns de cruels: “La broma només l’entenies tu”, “No semblava una broma… però, encara que ho fos, no té gràcia perquè a un becari no se l’infravalora ni de broma. Massa mal estem en aquest país per criticar-los com fas tu”, “Si fos una broma, el teu company l’hagués seguit i ha fet cas omís per matar el tema i tu no ho has entès”, “És que ho has repetit 20 vegades! Has estat molt pesada” o “És que ets insuportable, amb o sense becaris” són alguns dels missatges que ha rebut només a l’última publicació que ha fet.

No parecía una broma… Pero aún siendo en broma no tiene gracia porque un becario no se le infravalora ni en broma. Demasiado mal estamos en este país como para tirarlos al barro "como un show" — Jose Antonio Melero (@joseantmelero1) December 6, 2022

Si fuera una broma tu compañero la habría seguido y ha intentado hacer caso omiso para matar el tema y tú no lo has entendido ☹️ — Técnico (@Tcnico66053696) December 6, 2022

Es qué eres insoportable, con becarios o sin ellos — Jorge Sorial (@jorgesorial) December 7, 2022

Pero es que lo has repetido 20 veces!!!!! Ha sido muy pesada!!!!! — Juan José Borrego (@borrego_j) December 6, 2022

Han col·locat la presentadora al centre de la diana, de la que ella vol marxar desesperadament.