‘Com si fos ahir’: la nova ‘parella’ de la vídua Cati marca la tornada de la sèrie

La sèrie de TV3 Com si fos ahir ha tornat aquesta setmana a les tardes de la cadena de televisió pública catalana després de l’aturada de l’agost, tot i que s’emet una mica més tard que altres anys a causa de la reestructuració de la graella. Així i tot, la producció, que ha entrat en la seva setena temporada, continua amb bones xifres d’audiència, d’entre el 18,9% de quota de pantalla i el 14,4% en els primers quatre dies, de dilluns a dijous. L’expectativa per la represa d’aquesta ficció ja veterana sobre els amics retrobats anys després d’acabar els estudis a l’institut Reina Sibil·la era alta, després del final dramàtic de la temporada passada, que va acabar amb la mort accidental i inesperada del Quim (Jordi Rico), que va causar un gran impacte en els seguidors del Comsi.

El mateix actor va explicar, en una entrevista a El Món, que ell havia demanat deixar la sèrie per dedicar-se a altres projectes, però la gran incògnita era què passaria amb el paper de la seva dona, la Cati (Olalla Moreno). L’actriu, també en una entrevista a aquest diari, va garantir que el seu personatge continuaria ben present. I certament la primera setmana de la nova temporada no ha decebut en aquest sentit, perquè els guionistes han trobat una via per mantenir la vis còmica de la família Muñoz de Com si fos ahir. D’una banda, el fill del Quim, el Marc (Marco H. Medina), continua amb les seves ocurrències, i ha arrossegat l’ingenu Valeri a una peculiar expedició artística que ha consistit a entrar il·legalment a casa d’un ric i despenjar-li els quadres, deixar-los per terra i substituir-los per pòsters a les parets, com a acció denúncia. No cal dir que el resultat ha estat a punt de resultar desastrós.

Un lloro i la Cati per arrencar la setena temporada de la sèrie de TV3

Però la mare del Marc no s’ha quedat curta. Tots els amics de la colla del Quim han decidit començar a convidar la Cati a dinars i altres trobades per ajudar-la en el dol, però la troben estranyament serena i conformada amb la mort del seu marit. Però les ganyotes i la preocupació real ha començat quan han descobert com està omplint el buit afectiu la Cati: amb un lloro.

La Cati, vídua del Quim, parlant amb el seu lloro Guapo, en la represa de la sèrie de TV3 ‘Com si fos ahir’, després de les vacances.

L’animal formava part de la decoració d’una de les festes que organitza fins que una de les assistents, animalista convençuda, va exigir-ne la retirada. Ella es va endur el lloro i dos rèptils a casa mentre esperava que els recollissin, però es va encapritxar del lloro i se’l va quedar. I en pocs dies desenvolupa tota una relació amb el Guapo –el bateja amb aquest nom de gust dubtós–, al qual dona poma i ou dur quan es porta bé i el renya i el castiga, com si fos un nen, quan n’hi fa alguna. El dia que decideix endur-se el lloro al bar Flora a dinar amb les noies de la colla, la trobada s’acaba com el rosari de l’aurora, perquè la Gemma (Àurea Márquez) no es mossega la llengua.

La perillosa nova clienta del Salva

L’altra dona que està prenent protagonisme en l’arrencada de la nova temporada és la Sofia (Sílvia Marty), una nova clienta del Salva (Ernest Villegas), que el contracta com a advocat audaç per intentar guanyar una batalla contra una cadena d’hospitals que fa responsable de la paràlisi cerebral de la seva filla. La Marta (Sílvia Bel) de seguida comença a mirar-se-la amb desconfiança, tot i que fa un esforç per dissimular, ja que està totalment enamorada del Salva i no el vol perdre. Però és qüestió de temps que aquesta situació esclati. I el triangle dona un matís nou i inesperat al personatge de la Marta que pot portar una de les trames més eficaces de la temporada.