Ricard Ustrell deu estar molt content, ara que se sap que la seva nova versió d’El matí de Catalunya Ràdio està millorant les xifres de l’anterior. Així ho asseguren des de l’emissora, que reconeixen la seva tasca en aquesta primera setmana en una nota de premsa. I per què el feliciten? Perquè el consum diari digital del programa en directe ha augmentat prop del 20% i l’audiència a la carta s’ha incrementat en un 55% en aquesta arrencada de la nova temporada. Gens malament.

L’escolten més a través de la xarxa i això ha ajudat a un creixement significatiu de les interaccions en aquesta plataforma: un 29% més de reproduccions diàries de vídeos i un 7% més d’impressions diàries si ho comparem amb l’última etapa amb Laura Rosel al capdavant.

Ell mateix ha volgut agrair la confiança que li mostren els oients en un vídeo que han compartit a través del perfil de Twitter de Catalunya Ràdio. En aquestes imatges, Ricard Ustrell es mostra més que encantat amb la notícia: “Què tal? Com esteu? Faig aquest vídeo per donar-vos les gràcies per la confiança en aquesta primera setmana d’El matí de Catalunya Ràdio. Hem arrancat, estem bé i amb moltes ganes de seguir explicant-vos el que passa”.

📢El nou #MatíCatRàdio, amb @ricardustrell, ha augmentat prop d’un 20% el consum diari digital en directe en l'arrencada de la nova temporada. Moltes gràcies!https://t.co/zdKb9eCi5e pic.twitter.com/qL6Swt4LU0 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) September 8, 2023

“Ho fem amb bones notícies. Un 20% de consum diari digital hem tingut, un 55% a la carta i més de 125.000 reproduccions a la xarxa. Per tant, moltes i moltes gràcies. Un aplaudiment per la confiança”, ha afegit. Ha sorprès que, de sobte, digués que hi havia una mala notícia. Quina? “Que encara queden 50 setmanes”, deia tot fent broma.

Ricard Ustrell s’afegeix a la programació especial de Catalunya Ràdio per a l’11 de setembre

3Cat ha preparat una programació especial per als actes de l’11 de setembre. Catalunya Informació farà un seguiment de tot el que passi des de primera hora del matí i, a partir de les 08.00, serà Ricard Ustrell qui condueixi una edició especial d’El matí de Catalunya Ràdio amb els tertulians David Medir, Quim Arrufat, Aida Martori, Paco Marhuenda i Sara González.

Ricard Ustrell, a la presentació de Catalunya Ràdio | Andreu Puig, 3Cat

El seguiment de l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova i de l’inici de la Diada donarà pas a una sèrie d’entrevistes en el marc de la Setmana del Llibre, expliquen des de l’emissora.