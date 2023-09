Plataforma per la Llengua carrega contra Ricard Ustrell

És el segon dia de Ricard Ustrell com a nou presentador d’El Matí de Catalunya Ràdio i ja ha rebut les seves primeres crítiques. Plataforma per la Llengua denuncia que Ustrell ha incomplert el llibre d’estil de la CCMA permetent a una col·laboradora parlar castellà amb un entrevistat que entenia el català, ja que, tal com queda recollit en l’apartat lingüístic del document mare de la ràdio pública, “els col·laboradors han de fer servir el català amb els entrevistats sempre que els entenguin”.

A l’escena que han recollit a través del seu compte de Twitter es veu com la col·laboradora Gemma Calvet es dirigeix al Dr. Pérez Royo en castellà directament tot i que l’entrevistat comprèn el català, ja que en l’anterior intervenció s’hi havien adreçat en aquesta llengua. L’ONG de la llengua posa el focus en Ustrell i no en la col·laboradora perquè, segons al·leguen, és el seu deure com a presentador fer complir el llibre d’estil per molt que Calvet expressi que parlarà en castellà perquè és la llengua amb la qual es dirigeix habitualment amb l’entrevistat. De fet, la frase que ha fet posar-se les mans al cap a Plataforma és el “fes el que vulguis” que li ha dirigit Ustrell a Calvet després que comentessin que l’entrevistat comprenia el català.

El periodista @RicardUstrell ha permès "fer el que volgués" a una col·laboradora que s'ha dirigit en castellà a un entrevistat que comprenia el català. ❌



La @CCMA_cat explicita que els col·laboradors han de fer servir el català també amb els entrevistats! #MatíCatRàdio 📻 pic.twitter.com/IiQr2I0duW — Plataforma per la Llengua Catalunya (@PLlCatalunya) September 5, 2023

“Els col·laboradors fixos i, en general, totes les persones contractades han de fer servir la llengua catalana en les intervencions. També amb els interlocutors, si l’entenen, sigui quina sigui la seva llengua”, categoritza el llibre d’estil dels mitjans públics. Des de Plataforma creuen que amb aquesta acció, Ustrell també ha contradit la “directriu del Mandat marc de la CCMA per al període 2020-2026, que explicita el compromís dels mitjans públics amb la promoció del català”.

Nova etapa d’Ustrell

Ricard Ustrell ha encetat aquesta setmana una nova etapa com a director i presentador del programa matinal de Catalunya Ràdio. Una etapa que encara amb moltes emocions i entusiasme: “Aquest programa que ens han encarregat és una oportunitat i agraeixo la confiança i la valentia del director, Jordi Borda, també la força de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i també la generositat amb què m’ha rebut tota la gent de Catalunya Ràdio, moltes gràcies als serveis informatius, d’esports, al departament tècnic, al comercial i de promocions, al personal de neteja i manteniment i gràcies avançades al servei mèdic, em faré pesat. Gràcies per la confiança, per l’estima que hem rebut aquests dies”, explicava en el seu primer dia.