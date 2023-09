La Diputació de Tarragona, contra la línia d’alta tensió entre Catalunya i Aragó

La Diputació de Tarragona ha presentat aquest dimarts un recurs contra la línia de molta alta tensió (MAT) prevista entre Catalunya i Aragó, entre Terol i Begues concretament. Es tracta d’un recurs d’alçada contra les resolucions de la Direcció General de Política Energètica i Mines i de la Direcció General de Qualitat i Avaluació ambiental, els encarregats d’avaluar la polèmica MAT. Es tracta d’un projecte de 180 quilòmetres de llargada que afectaria un total de 38 municipis. L’escrit presentat per l’ens supramunicipal al·lega que Red Eléctrica és el transportista únic d’energia i l’encarregat de desenvolupar la xarxa de transport prevista, i no una operadora privada com Energías Renovables d’Ormonde 36, tal com tenien previst.

Des de la Diputació mantenen la línia discursiva plantejada des del principi sobre aquest projecte i defensen una transició energètica “de forma ordenada, escoltant totes les parts i tenint molt presents les necessitats reals del món local”, és a dir, consideren que un projecte d’aquestes magnituds no seria positiu per al territori. De fet, consideren que l’avaluació que s’ha fet del projecte no posa en manifest la greu afectació mediambiental, paisatgística, agrícola, social, cultural i patrimonial que suposaria construir aquesta línia de molta alta tensió. En aquest recurs presentat també manifesten que no s’ha donat resposta a les al·legacions presentades per l’ens supracomarcal i creuen que no s’ha tingut en compte la declaració d’impacte ambiental del projecte que van presentar des de la Diputació en el seu moment.

El president de Govern Per Aragonès al costat de la vicepresidenta primera del Parlament en funcions Alba Vergés i la presidenta de la Diputació de Tarragona Noemí Llauradó / EP

Falta de propostes alternatives

En aquest mateix recurs, des de la Diputació també lamenta la falta de propostes alternatives per al polèmic projecte, i denuncien que no s’han tingut en compte els seus plantejaments, com ara el soterrament d’alguns trams. Des de l’ens supracomarcal també havien posat sobre la taula la possibilitat de buscar alternatives de transport elèctric existents en els 180 quilòmetres pels quals transcorreria la nova MAT. Unes propostes, però, que creuen que han quedat en paper mullat.