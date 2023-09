Denuncien que encara s’estan fent nomenaments tot i que el curs comença demà

USTEC i CCOO, els dos sindicats majoritaris en educació, han denunciat aquest dimarts que el Departament d’Educació encara està nomenant docents a només 24 hores de començar el curs 2023-2024. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els sindicats han assegurat que la conselleria s’havia compromès a avançar en aquests procediments perquè els alumnes arrenquessin el curs amb els seus tutors i professors assignats, però que no ha complert i el procés s’ha dilatat en el temps. Aquest dilluns, de fet, encara s’estaven fent nomenaments, a només dos dies de l’inici del curs, amb les consegüents complicacions per preparar les classes en un període tan curt de temps. Els sindicats fins i tot van demanar l’ajornament de l’inici de curs.

En canvi, fonts del Departament sostenen que el gruix de la plantilla ja està nomenat i que només s’està fent la roda de substitucions i ajustos de darrera hora, que insisteixen que són “habituals”. En concret, la conselleria assegura que s’han fet 5.646 nomenaments, dels quals 3.523 es van fer el 30 d’agost, 1.314 l’1 de setembre i 809 el dia 4.

“Són dades més o menys semblants a les de cada curs”, han insistit les fonts de la conselleria, que apunten que els nomenaments que no s’han cobert o acceptat són publicats a difícil cobertura perquè s’hi puguin presentar les persones interessades. A més, han recordat que es van fent a mesura que es registren baixes, permisos o jubilacions, pel que el procés pot ser una mica llarg, ja que hi ha persones que es jubilen a data 1 de setembre i que cal nomenar a partir d’aquell moment.

Uns nois esperen a l’entrada de l’escola / ACN

Els sindicats critiquen l’avançament del curs

Els sindicats consideren que la conselleria hauria d’haver previst aquest problema i, si no el podia evitar, no avançar el començament del curs. Marga Romartínez ha assegurat que “han avançat l’inici de curs sense ajustar els nomenaments” i que “si el dia 12 ja començava el curs amb mestres que faltaven, ara iniciant les classes el dia 6 encara passarà més”. Segons CCOO, la conselleria els va comunicar que el 28 d’agost ja es nomenarien els professors necessaris, però que fins al dia 30 no es va començar a fer res. A més, ha explicat que el dia 1 de setembre va haver un problema informàtic que encara va alentir més el procediment.

Romartínez ha assegurat que la situació és un “desastre” i ha insistit que és impossible que el curs arrenqui amb garanties perquè els mestres nous no podran fer “cap adaptació” ni conèixer el projecte educatiu del centre que els assignin. “Hi haurà docents que arribaran amb un dia per a dissenyar tot un curs”, ha assenyalat abans d’afegir que “l’avançament del curs no entra ni amb calçador”.