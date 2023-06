USTEC manté el pols a Educació després de la primera reunió amb Simó

El sindicat majoritari de l’educació, USTEC, ha anunciat que manté la convocatòria de vaga per al 6 de setembre malgrat haver-se reunit aquest divendres amb la conselleria d’Educació. La portaveu nacional del sindicat, Iolanda Segura, ha assegurat a la sortida de la trobada, que ha tingut una durada de tres hores, que mantenen la vaga “encara amb més fermesa”, donat que l’executiu ha rebutjat signar l’acord que havien treballat amb l’exconseller Josep Gonzàlez Cambray. Segura ha explicat en declaracions a l’ACN que “ara mateix és cosa del Govern arribar a un acord” i ha lamentat que Simó no vulgui signar perquè no sap si es podrà aplicar el pacte fins que es negociï amb el Departament d’Economia. “Sempre hi ha l’excusa que la responsabilitat és d’altres conselleries”, ha etzibat Segura.

La portaveu d’USTEC creu que és “important” tancar el cicle de mobilitzacions amb la reversió de les retallades. “És un acord que semblava que havíem dut a terme amb Cambray”, ha explicat Segura, que ha apuntat que la proposta de l’exconseller ja havia rebut l’aval d’Economia. “Moltes vegades són excuses per dilatar una qüestió que, o no hi ha disposició per consolidar ara, o volen deixar per a més endavant”, ha afegit. Segura espera que el Departament treballi per tancar un acord durant el mes de juliol per evitar la vaga. De moment no hi ha previstes noves reunions.

Reunió entre USTEC i la conselleria d’Educació / ACN

Intercanvi d’impressions i compromisos

La portaveu nacional d’USTEC ha explicat que la trobada ha consistit en un intercanvi d’impressions i que el Govern els ha traslladat les mesures que vol tirar endavant en el que queda de legislatura. El sindicat també ha explicat quina és la situació del personal dels centres educatius i els resultats de les polítiques educatives iniciades per Cambray. Les sensacions, tot i ser bones, no han servit per desencallar el conflicte i trobar una solució. “Ha estat una mostra de bona voluntat per les dues parts, però sense deixar de dir res”, ha conclòs la portaveu.

Per altra banda, fonts de la conselleria han explicat a l’ACN que estan treballant quina disponibilitat de recursos hi ha per emprendre noves mesures que reverteixin les retallades. La consellera ha insistit que té voluntat d’arribar a un acord amb els sindicats pel que fa al calendari del curs 2024-2025. Segons aquestes fonts Simó ha dit que l’ordre de Cambray té “molts serrells” que es poden abordar sense que això signifiqui tornar al període estival previ.