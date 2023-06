Primera reunió de Simó amb la USTEC: acord o vaga el setembre

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha començat aquest divendres la ronda de contactes amb els sindicats educatius per intentar evitar la vaga anunciada per al 6 de setembre. Simó ha arribat a la conselleria amb molts deures pendents i la necessitat de restablir els ponts amb els sindicats, que estan en peu de guerra de després dos anys de conflicte amb Josep González-Cambray. La primera trobada ha estat amb la USTEC-STEs (IAC), el sindicat majoritari al sector i un dels que ha tingut una actitud més bel·ligerant contra les reformes de Cambray.

La mateixa USTEC, la Intersindical i la CGT han rebut la nova consellera amb una nova vaga per al pròxim 6 de setembre, el primer dia del curs, que van anunciar fins i tot abans d’haver-s’hi reunit. La resta de sindicats han preferit donar una oportunitat a Simó i esperaran que s’acabi la ronda de contactes per posicionar-se. Els sindicats reclamen a Educació que acceleri la reversió de les retallades. Les línies vermelles de la USTEC per no començar el curs als carrers són el retorn dels sexennis, l’equiparació salarial a l’FP i la reducció de dues hores lectives als professors majors de 55 anys.

Dues dones amb un taüt amb la paraula ‘Interines’ durant una manifestació de sindicats d’educació / EP

Simó ofereix diàleg, però avisa que els canvis no es toquen

Simó ha aterrat a la conselleria amb voluntat de capgirar les males relacions d’Educació amb els sindicats, però també ha advertit que els canvis impulsats per Cambray s’han de consolidar i no està disposada a renegociar l’avançament de l’inici del curs o els canvis en el currículum. La consellera ha avisat els sindicats que el marge de maniobra que té el marca el pressupost del departament i els ha ofert treballar plegats per buscar solucions a totes les demandes. “Hem de propiciar un diàleg que sumi, perquè a l’educació no li van bé les confrontacions absurdes”, ha dit Simó aquesta setmana al Parlament.

Els tres sindicats que han convocat la vaga exigeixen a Simó que obri “una etapa de diàleg i negociació amb la part social i escolti i es valori els treballadors dels centres educatius”. Reclamen una “negociació real” per posar fi a les retallades del 2010. També volen un pla d’estabilització per al personal interí amb més de tres anys d’antiguitat i que no superi el concurs de mèrits i les oposicions d’aquest juliol.