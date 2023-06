USTEC mantiene el pulso a Educación después de la primera reunión con Simó

El sindicato mayoritario de la educación, USTEC, ha anunciado que mantiene la convocatoria de huelga para el 6 de septiembre a pesar de haberse reunido este viernes con la consellería de Educación. La portavoz nacional del sindicato, Iolanda Segura, ha asegurado en la salida del encuentro, que ha tenido una duración de tres horas, que mantienen la huelga «todavía con más firmeza», dado que el ejecutivo ha rechazado firmar el acuerdo que habían trabajado con el ex consejero Josep Gonzàlez Cambray. Segura ha explicado en declaraciones a la ACN que “ahora mismo es cosa del Gobierno llegar a un acuerdo” y ha lamentado que Simó no quiera firmar porque no sabe si se podrá aplicar el pacto hasta que se negocie con el Departamento de Economía. “Siempre hay la excusa que la responsabilidad es de otras consellerías”, ha espetado Segura.

La portavoz de USTEC cree que es «importando» cerrar el ciclo de movilizaciones con la reversión de los recortes. «Es un acuerdo que parecía que habíamos llevado a cabo con Cambray», ha explicado Segura, que ha apuntado que la propuesta del ex consejero ya había recibido el aval de Economía. “Muchas veces son excusas para dilatar una cuestión que, o no hay disposición para consolidar ahora, o quieren dejar para más adelante”, ha añadido. Segura espera que el Departamento trabaje por cerrar un acuerdo durante el mes de julio para evitar la huelga. De momento no hay previstas nuevas reuniones.

Reunión entre USTEC y la consellería de Educación / ACN

Intercambio de impresiones y compromisos

La portavoz nacional de USTEC ha explicado que el encuentro ha consistido en un intercambio de impresiones y que el Gobierno los ha trasladado las medidas que quiere salir adelante en el que queda de legislatura. El sindicato también ha explicado cuál es la situación del personal de los centros educativos y los resultados de las políticas educativas iniciadas por Cambray. Las sensaciones, a pesar de ser buenas, no han servido para desencallar el conflicto y encontrar una solución. “Ha sido una muestra de buena voluntad por las dos partes, pero sin dejar de decir nada”, ha concluido la portavoz.

Por otro lado, fuentes de la consellería han explicado a la ACN que están trabajando qué disponibilidad de recursos hay para emprender nuevas medidas que reviertan los recortes. La consejera ha insistido que tiene voluntad de llegar a un acuerdo con los sindicatos en cuanto al calendario del curso 2024-2025. Según estas fuentes, Simó ha dicho que la orden de Cambray tiene «muchos flecos» que se pueden abordar sin que esto signifique volver al periodo estival previo.