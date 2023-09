Denuncian que todavía se están haciendo nombramientos a pesar de que el curso empieza mañana

USTEC y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios en educación, han denunciado este martes que el Departamento de Educación todavía está nombrando docentes a solo 24 horas de empezar el curso 2023-2024. En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), los sindicatos han asegurado que la consellería se había comprometido a avanzar en estos procedimientos para que los alumnos arrancaran el curso con sus tutores y profesores asignados, pero que no ha cumplido y el proceso se ha dilatado en el tiempo. Este lunes, de hecho, todavía se estaban haciendo nombramientos, a solo dos días del inicio del curso, con las consiguientes complicaciones por preparar las clases en un periodo tan corto de tiempo. Los sindicatos incluso pidieron el aplazamiento del inicio de curso.

En cambio, fuentes del Departamento sostienen que el grosor de la plantilla ya está nombrado y que solo se está haciendo la rueda de sustituciones y ajustes de última hora, que insisten que son «habituales». En concreto, la consellería asegura que se han hecho 5.646 nombramientos, de los cuales 3.523 se hicieron el 30 de agosto, 1.314 el 1 de septiembre y 809 el día 4.

“Son datos más o menos parecidos a las de cada curso”, han insistido las fuentes de la consellería, que apuntan que los nombramientos que no se han cubierto o aceptado son publicados en difícil cobertura porque se puedan presentar las personas interesadas. Además, han recordado que se van haciendo a medida que se registran bajas, permisos o jubilaciones, por el que el proceso puede ser un poco largo, puesto que ha personas que se jubilan a fecha 1 de septiembre y que hay que nombrar a partir de aquel momento.

Unos chicos esperan en la entrada de la escuela / ACN

Los sindicatos critican el adelanto del curso

Los sindicatos consideran que la consellería tendría que haber previsto este problema y, si no lo podía evitar, no avanzar el comienzo del curso. Marga Romartínez ha asegurado que «han avanzado el inicio de curso sin ajustar los nombramientos” y que “si el día 12 ya empezaba el curso con maestros que faltaban, ahora iniciando las clases el día 6 todavía pasará más”. Según CCOO, la consellería los comunicó que el 28 de agosto ya se nombrarían los profesores necesarios, pero que hasta el día 30 no se empezó a hacer nada. Además, ha explicado que el día 1 de septiembre hubo un problema informático que todavía retardó más el procedimiento.

Romartínez ha asegurado que la situación es un “desastre” y ha insistido que es imposible que el curso arranque con garantías porque los maestros nuevos no podrán hacer “ninguna adaptación” ni conocer el proyecto educativo del centro que los asignen. “Habrá docentes que llegarán con un día para diseñar todo un curso”, ha señalado antes de añadir que “el adelanto del curso no entra ni con calzador».