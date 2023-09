La Diputación de Tarragona, contra la línea de alta tensión entre Cataluña y Aragón

La Diputación de Tarragona ha presentado este martes un recurso contra la línea de mucha alta tensión (MATE) prevista entre Cataluña y Aragón, entre Teruel y Begues concretamente. Se trata de un recurso de alzada contra las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental, los encargados de evaluar la polémica MATE. Se trata de un proyecto de 180 kilómetros de longitud que afectaría un total de 38 municipios. El escrito presentado por el ente supramunicipal alega que Red Eléctrica es el transportista único de energía y el encargado de desarrollar la red de transporte prevista, y no una operadora privada como Energías Renovables de Ormonde 36, tal como tenían previsto.

Desde la Diputación mantienen la línea discursiva planteada desde el principio sobre este proyecto y defienden una transición energética «de forma ordenada, escuchando todas las partes y teniendo muy presentes las necesidades reales del mundo local», es decir, consideran que un proyecto de estas magnitudes no sería positivo para el territorio. De hecho, consideran que la evaluación que se ha hecho del proyecto no pone en manifiesto la grave afectación medioambiental, paisajística, agrícola, social, cultural y patrimonial que supondría construir esta línea de mucha alta tensión. En este recurso presentado también manifiestan que no se ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por el ente supracomarcal y creen que no se ha tenido en cuenta la declaración de impacto ambiental del proyecto que presentaron desde la Diputación en su momento.

El presidente de Gobierno Por Aragonés junto a la vicepresidenta primera de el Parlamento en funciones Alba Vergés y la presidenta de la Diputación de Tarragona Noemí Llauradó / EP

Falta de propuestas alternativas

En este mismo recurso, desde la Diputación también lamenta la falta de propuestas alternativas para el polémico proyecto, y denuncian que no se han tenido en cuenta sus planteamientos, como por ejemplo el soterramiento de algunos tramos. Desde el ente supracomarcal también habían puesto sobre la mesa la posibilidad de buscar alternativas de transporte eléctrico existentes en los 180 kilómetros por los cuales transcurriría la nueva MATE. Unas propuestas, pero, que creen que han quedado en papel mojado.