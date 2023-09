La Moncloa abordarà les condicions de Puigdemont “dins la Constitució”

El govern espanyol considera que Puigdemont ha obert “una via al diàleg” amb les condicions marcades a la conferència d’aquest dimarts al matí des de Brussel·les. Des de la Moncloa es comprometen a abordar els requisits marcats pel president a l’exili des de la “discreció” i sempre “dins la Constitució”. Així ho apunten fonts de l’executiu espanyol, ja que creuen que és la millor manera per enfortir “la convivència” a Catalunya.

La principal línia que ha marcat Carles Puigdemont és l’amnistia, una reclamació que des de la Moncloa asseguren que estudiaran tots els seus encaixos legals per a poder negociar. De fet, aquestes mateixes fonts recorden que hi ha jurisprudència al Tribunal Constitucional “sobre la necessitat de garantir la convivència”, fet que al seu entendre pot passar per sobre de la interpretació d’algunes lleis. Sobre aquesta qüestió s’hi ha volgut referir el ministre de l’Interior i exjutge de l’Audiència Nacional, Fernando Grande-Marlaska, qui ha insistit que les mesures que adopti el govern espanyol sempre estaran cobertes “dins del marc constitucional”: “Estudiem tots els escenaris per garantir la convivència al nostre país, però la convivència no es pot assolir fora del marc constitucional”, conclou.

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, arribant a la conferència que ha donat aquest dimarts a Brussel·les per abordar la investidura de Sánchez / ACN

Arran de la conferència d’aquest matí, des de la Moncloa també entomen amb optimisme i “determinació” les converses que han de tenir amb Junts per parlar sobre una possible investidura de Pedro Sánchez. Uns contactes, però, que asseguren que no començaran formalment fins que fracassi la investidura de Feijóo el 29 de setembre, en segona votació: “Quan ens toqui entrar començarem a treballar”, apunten. És per això que descarten mantenir una reunió amb el president a l’exili com la que va tenir ahir la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, la qual van afanyar-se a desvincular del govern i asseguren que es va tractar d’una trobada entre Puigdemont i Díaz en el marc de partit, no de govern.

Defensar el camí dels últims anys

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, s’ha limitat a comentar que els socialistes encaren les converses sota la premissa del “diàleg”, i ha defensat la “gestió” que ha fet l’Estat amb Catalunya els últims cinc anys. Una gestió que considera que ha sigut “valenta” i que ha donat els seus fruits: “Avui ningú pot negar que la situació a Catalunya no és infinitament millor que fa cinc anys”, sentencia. “Aquest govern de Sánchez ha demostrat que fa complir la constitució a tot Espanya, i que va ser en un altre moment amb un govern del PP quan hi va haver qui va voler saltar la Constitució”, insisteix, treien pit de la “gestió” feta.