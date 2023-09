Feijóo demana el cessament de Yolanda Díaz per la reunió amb Puigdemont

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, està enfurismat amb Yolanda Díaz. Així ho ha demostrat en una entrevista a Herrera en COPE on ha acusat la vicepresidenta en funcions del govern espanyol i líder de Sumar d’haver “desautoritzat clarament la justícia espanyola” amb la trobada que va mantenir aquest dilluns amb el president a l’exili, Carles Puigdemont, a Brussel·les. “És inaudit, una anomalia democràtica”, ha assegurat Feijóo als micròfons de la cadena episcopal. Durant l’entrevista, també ha assegurat que el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, és “còmplice necessari” si no fa el pas de cessar Díaz. “O el president coneixia i va autoritzar aquest desplaçament, o ha de cessar a la vicepresidenta de forma immediata”, ha insistit tot i que la part socialista de la Moncloa es va afanyar a desvincular-se de la visita de Díaz a Puigdemont.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, avisa Sánchez que si no cessa Yolanda Díaz per la trobada amb Carles Puigdemont serà el seu “còmplice necessari” / Europa Press (EP)

Sumar i Junts exploraran “totes les solucions democràtiques”

Puigdemont i Díaz van exhibir una bona sintonia i la trobada, segons Sumar, va ser fructífera. Yolanda Díaz, de fet, va sortir de la reunió molt positiva sobre les possibilitats d’investir Pedro Sánchez gràcies a Junts. En el que van coincidir les dues formacions va ser en què la reunió va permetre establir “una relació normalitzada i estable pròpia de les democràcies”. En el comunicat conjunt que van emetre es van emplaçar a “explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític” entre Catalunya i l’Estat. Un primer pas podria ser la llei d’amnistia, probablement la primera de les condicions de Junts per investir Sánchez com a president a l’octubre, un cop Feijóo hagi fracassat en el seu intent d’arribar a la Moncloa.