El PP ofereix un nou pacte a Vox mentre intenta la investidura de Feijóo

El Partit Popular ha ofert a Vox un nou pacte per entrar al govern de Múrcia i investir el candidat popular Fernando López Miras després de mesos de bloqueig. Segons han informat fonts del PP a Europa Press, López Miras ha posat sobre la taula que la ultradreta entri al seu govern per tal de poder ser nomenat president de la comunitat i “no condemnar els ciutadans a unes terceres eleccions en menys de sis mesos”. Això posa de manifest que el PP continua pactant amb Vox allà on ho necessita per governar i podria dificultar les negociacions que estan mantenint els populars amb altres grups polítics, com ara el PNB, per tal d’investir Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol.

El president regional del PP i candidat a president de la comunitat de Múrcia, Fernando López Miras / Europa Press

Així, segons fonts consultades per Europa Press, el PP aconseguiria desfer el “bloqueig” que hi ha a Múrcia des de les eleccions del 28 de maig, on el candidat popular no va aconseguir suficients suports per a governar en solitari malgrat guanyar els comicis. També s’evitaria repetir eleccions. El termini per a escollir un nou president a la comunitat de Múrcia acaba el 7 de setembre, és a dir, el pròxim dijous. Si no s’arriba a un acord que investeixi López Miras els murcians anirien a unes noves eleccions, les terceres en un període de sis mesos.

El PP busca suports sota les pedres

Mentrestant, el PP truca a la desesperada totes les formacions polítiques per mirar d’aconseguir els quatre diputats que els falten per investir Feijóo el pròxim 26 de setembre. Feijóo ja ha parlat amb el PNB, que ha descartat donar-li suport si el PP té cap vincle amb Vox, i ha insinuat que Junts per Catalunya és un interlocutor vàlid. Fins i tot ha trucat a Pedro Sánchez per demanar una legislatura de dos anys, una petició a la qual l’actual president espanyol en funcions no ha accedit.