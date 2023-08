Vox votarà ‘sí’ a Feijóo després d’haver fet veure que podia votar que ‘no’

Aquest dimarts al matí el líder de Vox, Santiago Abascal, s’ha trobat amb Felip VI per comunicar-li la seva voluntat de donar suport a una possible investidura d’Alberto Núñez Feijóo. Es tracta d’una decisió que no sorprèn, tot i que ja fa dies que l’extrema dreta treia pit i jugava a fer creure que potser votaria que no als populars si no es complien un mínim de condicions. De fet, amenaçava de tornar a repetir la jugada que ja van fer al Congrés fa poc menys d’una setmana. Abascal ha informat en una roda de premsa des del Congrés en la qual ho ha acceptat preguntes que l’única condició que han posat al PP a canvi del seu suport és que posin fi al “cordó sanitari” contra Vox.

El líder de la formació d’extrema dreta assegura que han pres aquesta decisió per fer front a una possible investidura de Pedro Sánchez. Abascal creu que Espanya està “amenaçada” pels pactes de Sánchez amb “els hereus del terrorisme” i “un pròfug de la justícia”, referint-se als bascos i a l’independentisme, respectivament: “Donarem suport a una investidura de Feijóo amb la condició que no col·labori amb el cordó sanitari que es vol aixecar contra Vox”, sentencia el líder ultra.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en audiència amb el rei Felip VI / ACN

Ara bé, tot i que Vox es compromet a votar a favor de la investidura de Feijóo, el candidat dels populars continua sense obtenir els vots necessaris per poder ser investit. Amb les informacions actuals, una investidura de Feijóo tindria els vots assegurats de 172 vots, encara insuficients: els 137 del PP, els 33 de Vox, el d’UPN i el de CC.

Ronda de consultes

Aquest dimarts a la tarda, el monarca espanyol, Felip VI, donarà per finalitzada la ronda de consultes que va començar aquest passat dilluns al matí i decidirà si proposa algun candidat a ser investit. L’últim candidat amb qui es reunirà el rei serà el mateix Feijóo.