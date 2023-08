El PP tanca un acord amb Coalició Canària per votar ‘sí’ a Feijóo

El Partit Popular ha tancat aquest dimarts al matí un acord amb Coalició Canària (CC) per avançar cap a una investidura d’Alberto Núñez Feijóo. Segons ha explicat la portaveu dels populars al Congrés, Cuca Gamarra, el pacte determina el suport dels canaris per investir al presidenciable del PP a canvi de la promesa de l’anomenada “agenda canària”. Per a Gamarra, aquest acord suposa un pas més que “enforteix una possibilitat d’investidura”. Per la seva banda, el secretari de CC, David Toledo, assenyala que els populars, amb qui ja governen a l’arxipèlag, han estat els únics que els han allargat la mà per arribar a una entesa, tot i que en cap moment han tancat les portes a mantenir converses amb el PSOE.

L’anunci de l’acord entre el PP i CC s’ha produït mentre Santiago Abascal es trobava en la consulta amb el rei Felip VI. L’extrema dreta i els populars han estat socis més d’una vegada en els últims anys, però la falta d’entesa durant la constitució de la Mesa del Congrés per la qual el partit ultra va quedar fora ha posat en dubte el suport dels d’Abascal. De fet, des de Vox han deixat a l’aire la seva postura sobre si donar suport a una investidura de Feijóo o no. En aquests moments, una investidura d’Alberto Núñez Feijóo només té els vots assegurats de 139 diputats del Congrés: els 137 del PP, el d’UPN i el de CC.

La diputada de CC, Cristina Valido, en audiència amb el rei Felip VI / ACN

El rei conclou la ronda de consultes

Aquest mateix dimarts, el monarca espanyol donarà per acabada la seva ronda de consultes a les formacions per a fer una proposta d’investidura. En les pròximes hores es reunirà amb el president del govern espanyol en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, i acabarà la ronda trobant-se amb Feijóo. La recta final de la ronda de consultes ha començat aquest matí amb la trobada de Felip VI i Santiago Abascal.