Protecció Civil no descarta tancar més parcs naturals per risc d’incendi

Des d’aquest dimarts a les 00:00 hores de la nit, Protecció Civil ha donat el tret de sortida a tres dies de restriccions a la natura per fer front a la situació de risc d’incendi que viu Catalunya propiciada per l’onada de calor actual. La sotsdirectora de Coordinació i Gestió d’Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha assegurat aquest mateix matí en una entrevista a El món a RAC1 que, tot i que la previsió de millora és favorable, no descarten que es puguin arribar a tancar més parcs naturals. “Estem estudiant la situació i seguiren treballant per veure com evoluciona”, explica Solé afegint que cada matí es reuneix tot el comitè del Pla Infocat.

Les restriccions prohibeixen totes aquelles activitats que “puguin provocar una ignició”, sigui voluntària o accidental. És a dir, queda prohibit encendre foc en tota mena d’espais oberts, en les àrees de descans de la xarxa de carreteres i en les zones recreatives i d’acampades, de la mateixa manera que també queda restringit l’ús de material pirotècnic, llençar o abandonar objectes de combustió o que puguin provocar un incendi, i queden suspeses totes les activitats de lleure i esportives a la natura. Segons assegura Solé, també, els municipis afectats per les limitacions també comprenen restriccions en la mobilitat, ja que es busca evitar que la gent es trobi en punts de risc d’incendi. Preguntada per qüestions específiques, Solé fa una crida a la “prudència i a l’autoconsciència”: “Si teniu algun dubte de si l’activitat que voleu fer pot generar guspires o no, el millor és no fer-ho”, assevera.

Ciclistes a Collserola (ACN)

Limitació circulació motoritzada

Posant l’exemple de Collserola, Solé insisteix que sí que s’hi pot accedir, però no amb un vehicle de motor. És a dir, per a tots els veïns preocupats per si podran seguir sortint a córrer o a passejar per al parc natural, la resposta és que sí que ho poden fer, però sent “conscients i prudents” de les activitats de cadascú. En cas de saltar-se les restriccions implementades pel Govern, Solé recorda que és motiu de sanció econòmica: “Les sancions dependran de la gravetat de les accions”, comenta Solé, afegint que també es pot arribar a retirar permisos de foc o de crema segons el tipus d’infracció.