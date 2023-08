MÉTEO | L’onada de calor es desplaça: on pujaran més les temperatures?

L’onada de calor que travessa Catalunya durarà tota la setmana, però s’anirà desplaçant a mesura que passin els dies. Si bé aquest dilluns els punts més calorosos del territori català es trobaven a la zona de Ponent, especialment a la comarca de Lleida, aquest dimarts 22 d’agost la calor es dirigeix lleugerament cap a la plana interior. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les comarques de l’Anoia, la Segarra i el Bages seran les comarques on més escalaran els termòmetres, amb unes màximes previstes que oscil·len els 39 i 40 graus durant tot el dia.

Aquest lleuger desplaçament de l’onada de calor on significa que a les zones on havia fet molta calor i s’han viscut màximes de 40 i 41 graus durant bona part del cap de setmana, com ara el Segrià o la Terra Alta, es refredin especialment. El Meteocat preveu que els termòmetres es mantinguin bona part del dia al voltant dels 39 graus, és a dir, una petita baixada d’un o dos graus localment. La tendència de l’onada es desplaça des de la zona de Ponent fins a l’extrem nord-oest de Catalunya. De fet, en aquests moments, l’onada ja comença a calar a l’àrea de l’Empordà. A les comarques de la Selva, el Gironès i el Pla de l’Estany es preveuen màximes de 40 graus durant tot el dia d’avui.

La costa catalana serà la zona on la calor es mantindrà més moderada, tot i que les temperatures continuaran sent més elevades del que és habitual per aquestes dates del mes d’agost. A les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Barcelonès i el Maresme l’alerta per calor extrema és més moderada que en les últimes hores, ja que la previsió del servei de meteorologia de Catalunya indica que les temperatures màximes que es registraran durant el dia no arribaran als 35 graus, tot i que la sensació tèrmica sí que pot ser més elevada per la humitat que genera la proximitat amb el mar.

Temps molt semblant al d'ahir. Cel seré en conjunt i temperatures molt altes a migdia, de nou amb màximes entre els 38 ºC i els 40 ºC a l'interior. A la tarda, xàfecs i tempestes localment de moderada intensitat, al Pirineu i Prepirineu.

Més detalls a:https://t.co/xu29zMpm51 — Meteocat (@meteocat) August 22, 2023

Barcelona i Vielha: mateixes temperatures

Aquesta onada de calor també està provocant que la temperatura no variï excessivament des de la platja fins al Pirineu. De fet, aquest mateix dimarts, la temperatura màxima prevista per la capital catalana i per Vielha, capital de la Vall d’Aran, és la mateixa durant tot el dia: 34 graus. Al Pirineu mateix, al Pallars Sobirà, els termòmetres escalaran significativament i es registraran màximes de 37 graus durant la major part del dia, especialment en el moment que el sol brilli amb més força.

Més sensació de calor

Tot i que les temperatures màximes es mantenen força similars a les que es van registrar aquest cap de setmana i a l’inici d’aquesta setmana, les temperatures mínimes augmenten una mica, motiu pel qual la sensació de calor serà encara més alta que els passats dies. De fet, el punt on la variació entre màximes i mínimes serà més petita, i que, per tant, la percepció de calor serà més prolongada durant tot el dia, és Barcelona (28-34 graus). En canvi, on les mínimes seguiran més baixes tots aquests dies és al Ripollès, on les mínimes es mantindran per sota dels vint graus.

Mapa d’avís per calor extrema a Catalunya / Meteocat

Aquest lleuger moviment de temperatures, anirà acompanyat d’un cel assolellat. A partir de migdia i fins al vespre creixeran nuvolades a punts de muntanya del terç nord i núvols d’evolució diürna a altres zones de muntanya de l’interior, que deixaran el cel mitjà, localment molt ennuvolat o cobert. A banda, al delta de l’Ebre es podran formar algunes franges de núvols baixos de matinada. Tot i així, però, el sol serà el gran protagonista dels pobles i ciutats de Catalunya.