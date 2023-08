Sumar treballa amb una vintena de juristes una fórmula per a l’amnistia

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha recordat que l’excoordinador del grup de Podem, Jaume Asens, està treballant amb un grup d’una vintena de juristes que han d’abordar possibles solucions sobre el conflicte a Catalunya i trobar una fórmula per a l’amnistia. “A Catalunya existeix un conflicte polític“, ha dit, que cal solucionar des de la política.

“Sobre l’amnistia, més enllà de les discussions acadèmiques, el que cal és concitar els millors professionals perquè formulin les sortides jurídiques pertinents“, ha dit en roda de premsa al Congrés després de trobar-se aquest dilluns amb el rei Felip VI, a qui li ha traslladat la disposició de Sumar de donar suport a la investidura de Pedro Sánchez.

La líder de Sumar ha insistit que la seva formació defensa “des de fa temps que cal veure Catalunya com una solució, i no com un problema, i que cal abordar seriosament el conflicte, perquè mai hauríem d’haver arribat on hem arribat”.

El líder de Podemos al Congrés, Jaume Asens, durant una roda de premsa / Europa Press

Negociacions complicades

Yolanda Díaz ha admès que les negociacions amb les formacions que han de fer possible la investidura, com ERC i Junts, “no seran senzilles“, i cal abordar els contactes amb “seriositat i respecte” per poder formar govern “tan aviat com sigui possible”. La líder de sumar ha lamentat que les dues formacions no assisteixin a la ronda de contactes del monarca, fet que al seu entendre facilita que Felip VI opti per encarregar la investidura al candidat que a priori disposa de més vots, en aquest cas Feijóo.

Tot i admetre que les negociacions seran complicades, Díaz s’ha mostrat convençuda que finalment s’assolirà la confirmació d’un govern de coalició progressista, “que és el que han votat els espanyols”. D’altra banda, ha apuntat que Sumar també espera assolir “un acord programàtic” amb el PSOE entorn d’un “projecte de país”. “Soc optimista, però ara com ara estem molt allunyats” ha sentenciat.

No hi ha alternativa a Sánchez

L’alternativa a Sánchez, ha dit, és un intent d’investidura de Feijóo, un líder que “està més sol que mai, completament aïllat” i que “no té cap possibilitat de conformar un govern”, perquè “no té números ni aliats” i és “impossible” que pugui confirmar govern. La crisi “sense precedents” del PP, ha dit, prové dels temps del senyor Casado i s’ha agreujat després de les eleccions del 23-J, i “això explicaria que Feijóo vagi a una investidura de la qual sortirà derrotat i on fracassarà en l’explicació d’un projecte de país”.