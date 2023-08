El lapsus de Pujol a Sant Miquel de Cuixà: “Pasqual Maragall se’n va anar, és mort”

L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha tingut un lapsus en parlar sobre el president Pasqual Maragall aquest dilluns a l’acte d’homenatge a Pau Casals a Sant Miquel de Cuixà. En concret, ha dit que el president Maragall “se’n va anar, és mort”. Una frase que ha sentit el públic que omplia la cerimònia pels 50 anys de la mort de Pau Casals i els espectadors que seguien l’acte a través del canal 3/24. L’acte s’ha celebrat aquest matí en el marc de la 55a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) i ha comptat amb la presència de cinc presidents de la Generalitat: el mateix Pujol, Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Quim Torra i José Montilla.

Cada president, després de la invitació del rector de l’UCE, Jordi Casassas, ha pogut intervenir i pronunciar un discurs sobre la figura de Pau Casals. Pujol ha esmentat tots els presidents que l’han succeït i ha fet especial referència als dos presidents que no han pogut assistir, Artur Mas –que ha al·legat motius personals– i Pasqual Maragall, afectat per Alzheimer. Pujol ha començat les seves paraules assegurant que Maragall “se’n va anar, és mort”, quan en realitat és viu. De fet, en sentir aquesta expressió bona part del públic ho ha interpretat com una referència al fet que ja no hi és per la pèrdua de memòria i coneixement que causa la malaltia que pateix. El moment del lapsus es pot veure en aquest vídeo.

Un acte simbòlic

El lapsus no s’ha esmenat en el moment, però ha circulat a través de les xarxes. De fet, la resta de presidents han enraonat després de Pujol i la cerimònia ha continuat amb tota normalitat. Fins i tot, els cinc presidents han compartit un dinar privat de dues hores que fonts coneixedores de la trobada han coincidit a descriure de distès. En tot cas, fonts de l’entorn de Pujol insisteixen que ha estat només un lapsus linguae, i més quan està patint un cas prou similar a casa seva amb l’estat de salut de Marta Ferrusola, la seva dona, que també pateix la malaltia que Maragall, agreujada per un accident domèstic que va patir ara fa dos anys. Pujol ha assistit a l’acte acompanyat de la seva filla Marta.