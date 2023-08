Puigdemont arriba a Cuixà sense notícies de Llarena

Pocs minuts abans de les 12 del migdia, el president Carles Puigdemont ha arribat al monestir de Sant Miquel de Cuixà, el Conflent, per assistir a l’homenatge a Pau Casals, en els 50 aniversari de la seva mort. Un acte d’alt voltatge simbòlic i polític perquè reuneix cinc presidents –Pere Aragonès,Jordi Pujol, José Montilla, Quim Torra, a més de Puigdemont-, i a més en un context polític inèdit, en el que la presidència del govern espanyol roman en mans de l’independentisme i en particular del president a l’exili. Precisament, és el primer acte públic de Puigdemont fora de Bèlgica, un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la retirada la immunitat que el protegeix com europarlamentari. De moment, el jutge instructor del Procés, el magistrat Pablo Llarena, no ha activat l’euroordre que permetria el seu arrest per ser extradit cap Espanya. La cerimònia d’aquest matí se celebra en el marc de la 55ena edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) que se celebra aquesta setmana a Prada.

En arribar Puigdemont, ha estat rebut pel pare Ignasi Fossas. Mentrestant el pare Abat de Montserrat Manel Gasch feua de cicerone al president Pere Aragonès que ha estat el més matiner en arribar a l’Abadia, on l’altar té la signatura gravada de l’Abat Oliba, impulsor de les normes de Pau i Treva de Déu que, entre altres qüestions, preveia el dret a acollir-se a sagrat, és a dir, la protecció de 30 passes de les esglésies per tal de donar refugi població, humans i bestiar, en cas d’agressió. De fet, Pau Casals, figura protagonista de l’acte d’avui va fer valer aquest tractat per vantar-se de la pertinença i de la representació de Catalunya, com a pionera en els drets i contra les guerres. Puigdemont ha estat rebut dins la cripta amb crits de “Puigdemont, el nostre president!” i “Ni Espanya, ni França, Països Catalans!”. Tots els presidents s’han fet una foto de família amb el pare Abat de Montserrat i el rector de la UCE, Jordi Cassassas.

Els presidents de la Generalitat Aragonès, Pujol, Montilla, Puigdemont i Torra al monestir de Cuixà/Josep Maria Montaner-UCE

Més informació ben aviat