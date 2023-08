‘La Razón’ bombardeja la negociació amb una enquesta contra l’amnistia a Puigdemont

Aquest dilluns al matí el diari espanyol ‘La Razón’ ha publicat una enquesta que carrega directament contra l’amnistia a Puigdemont i els milers de represaliats independentistes, una de les condicions de Junts en les negociacions clau per desencallar la presidència espanyola. El mitjà bombardeja aquestes negociacions i pregunta a la seva audiència sobre quines línies vermelles s’han de marcar els socialistes a l’hora d’arribar a un acord amb l’independentisme. Per a ‘La Razón’, Pedro Sánchez no ha de permetre ni l’amnistia ni el referèndum, les dues condicions mare que han posat els juntaires.

Segons l’enquesta realitzada per NC Report, un 74,1% està en contra de la possibilitat que el PSOE pacti una amnistia per a tots els represaliats arran del referèndum de l’1-O. El principal problema per a la població enquestada, però, és que una possible investidura de Sánchez tingui a les mans de Puigdemont. En aquest sentit, l’opinió respecte a la situació política actual varia segons el partit al qual hagi votat. Mentre que un 56,9% dels enquestats partidaris al PSOE no creuen que el poder de l’independentisme en les negociacions sigui el millor panorama, la totalitat del votant de PP i Vox rebutja completament la situació. Concretament, de fet, un 93,5% i un 95,2%, respectivament, estan en ple desacord amb el poder independentista.

Carles Puigdemont durant una roda de premsa al Parlament Europeu / Europa Press

Per altra banda, pel que fa al referèndum d’autodeterminació, el 75,8% dels ciutadans es manifesten en contra i només un 17,9% el veu bé. Els votants del PSOE el rebutgen en un 67,2%, els del PP en un 93,4% i els de Vox en un 95,2. Els partidaris de la plataforma Sumar liderada per Yolanda Díaz ho desestimen en un 50,3%.

Rebuig a Puigdemont

El 90% dels enquestats, independentment de la seva orientació política, rebutja que Puigdemont sigui una de les peces clau per a definir la Moncloa. De fet, és tant el rebuig que senten cap a l’independentisme que un 61,2% dels enquestats, especialment els partidaris a l’extrema dreta, però també els pròxims als populars i als socialistes, creuen que caldria reformar la llei electoral vigent per evitar que el “nacionalisme” tingui tant poder.