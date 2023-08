Avenços en les negociacions d’ERC i Junts amb el PSOE per a la presidència del Congrés

Junts per Catalunya i Esquerra negocien un acord in extremis amb el PSOE per permetre que Francina Armengol, expresidenta del Govern Balear, sigui designada presidenta del Congrés. Hi ha avenços importants en la negociació amb els republicans i fonts de Junts afirmen que encara no hi ha “res tancat” mentre segueix en marxa una reunió telemàtica de l’executiva, que ha arrencat dues hores abans de l’inici del ple de constitució de la nova composició del Congrés de Diputats i l’elecció de la Mesa de la cambra baixa espanyola.

Des de la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, consideren que Francina Armengol, expresidenta del Govern Balear, és una figura de consens de cara als partits independentistes i nacionalistes, però ambdós partits demanen contrapartides per donar-hi suport. Esquerra té previst difondre un comunicat en breus minuts i alhora ha convocat una roda de premsa per comunicar la seva decisió, i tot fa indicar que es decantarà per facilitat l’elecció d’Armengol, però falta saber quins compromisos han arrencat per part dels socialistes.

La cúpula d’ERC, aquesta nit electoral justificant els resultats/Marc Puig

Des de Junts, on els seus set diputats són claus, encara no donen per tancat cap acord amb els socialistes, però s’està negociant l’ús del català al Congrés, la reobertura de la comissió d’investigació sobre les “clavegueres de l’Estat” i la creació d’una comissió d’investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A. De fet, el president a l’exili, Carles Puigdemont, ja va advertir ahir als socialistes que la seva formació necessitava “fets comprovables abans de comprometre cap vot” i va insistir que les exigències del seu partit sobre l’amnistia i l’autodeterminació “no han variat” malgrat les “pressions i corredisses” a què ha estat sotmès Junts durant aquest procés negociador.

Hermetisme absolut

Junts per Catalunya ha mantingut un silenci absolut sobre com avançaven les negociacions amb els socialistes per a la Mesa del Congrés i la investidura de Pedro Sánchez i els únics pronunciaments que han fet han estat a través de les xarxes socials. Puigdemont ha fet reiterats avisos als socialistes sobre les seves exigències per permetre una majoria progressista al Congrés i, a més, ha desmentit algunes informacions com una portada de l’ABC amb gairebé una vintena de punts que suposadament reclamaven els juntaires i que Puigdemont va qualificar de “trola”.

Jordi Turul i Carles Puigdemont en una reunió de l’executiva de Junts a Argelers, a la Catalunya Nord / Europa Press

També ha estat actiu el secretari general del partit, Jordi Turull, que durant aquest temps ha negat que les formacions avancessin de forma positiva i en dues ocasions ha lamentat “l’excés de cròniques més orientades en el desig que no pas en la realitat” i va deixar clar que quan tinguessin alguna cosa a dir, com avui, “ho farem directament”.

El bloc de la dreta perd un vot

Coalició Canaria s’abstindrà en la votació per la presidència del Congrés, segons ha anunciat el partit aquest dijous al matí. D’aquesta manera, el bloc de la dreta perd un vot que fins aquest dimecres el PP donava per fet.