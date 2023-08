Una setantena de municipis, en risc molt alt d’incendi forestal

Una trentena de comarques de Catalunya es troben en risc alt o molt alt d’incendi forestal. Les últimes dades proporcionades pels Agents Rurals col·loquen el nivell 3 (nivell més elevat) del Pla Alfa en 70 municipis de 13 comarques amb un perill molt alt o extrem d’incendis i eleven a 35 les comarques al nivell 2 amb un perill alt o molt alt. Des de Protecció Civil han avisat que ja està en marxa el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) davant del risc d’incendi forestal que auguren “extrem” pràcticament tota la setmana. És per això que, més enllà d’augmentar la vigilància, demanen a la ciutadania extremar les precaucions al bosc.

Tal com determina la restricció, en totes les zones amb un nivell màxim, des d’aquest dilluns al matí, els parcs naturals quedaran completament tancats, de tal manera que ja no s’hi podrà accedir. Així doncs, amb el nivell tres, ja no es podrà accedir als parcs naturals del Garraf, el Montsant, el Montmell-Marmellar, els Ports, Montsec d’Ares, Montsec de Rubies i la Baronia de Rialb. L’objectiu d’aquestes restriccions per les quals els parcs naturals de diverses comarques queden tancats té dues finalitats principalment. Per una banda, reduir el risc que es produeixi una ignició, ja que el 90% dels incendis a Catalunya són d’origen humà, ja sigui intencionat com accidental; i, per altra banda, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal.

📣🔥A partir de la mitjanit #AgentsRurals activem el nivell 3️⃣ del #Pla Alfa a 7️⃣0️⃣ municipis per l'elevat perill d'incendi.



Restringim l'accés a 7️⃣ espais naturals:



❌Garraf

❌Montsant

❌Montmell-Marmellar

❌Els Ports

❌Montsec d’Ares

❌Montsec de Rubies

❌Baronia de Rialb pic.twitter.com/HqAW71jUvE — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 20, 2023

Calor intensa

Des de Protecció Civil fan una crida a la prudència i demanen a la població que eviti fer activitats a la natura durant les hores de màxima calor per tal d’evitar insolacions o altres conseqüències possibles. Unes demandes que van de bracet amb la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) aquest inici de setmana estarà molt marcat per una onada de calor extrema que entra des de l’Àfrica. A punts de Ponent, la temperatura màxima és probable que se situï entre els 39 °C i els 41 °C. Per altra banda, al Pirineu, els valors màxims fregaran els 38 °C, i a la resta del territori entre 35 °C i 38 °C. Les previsions indiquen que la calor es moderaria substancialment de cara a divendres, tot i que no descarten que el fenomen es pugui allargar durant tot el cap de setmana vinent.