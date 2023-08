Quatre comarques catalanes en alerta per temps violent

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent aquest diumenge a la tarda a Osona, el Ripollès, el Berguedà i la Cerdanya. Segons l’alerta, hi ha “perill màxim” per la possibilitat de forts vents, esclafits amb tornados o mànegues i pedra que pot superar els dos centímetres de diàmetre fins a les 18.35 hores. Protecció Civil ha informat que les ratxes de vent poden superar els 90 quilòmetres per hora. El cap de setmana passat ja es va emetre una alerta similar. Per altra banda, les temperatures altes han posat en risc una trentena de comarques per perill d’incendi, el que augura una tarda i una pròxima setmana moguda.

Un helicòpter descarregant en un dels focus de l’incendi de Portbou /ACN

Una trentena de comarques en risc d’incendi

Una trentena de comarques de Catalunya es troben en risc alt o molt alt d’incendi forestal. En la darrera actualització, els Agents Rurals fixen el nivell 3 del Pla Alfa en 70 municipis de 13 comarques amb un perill molt alt o extrem d’incendis, eleven a 35 les comarques al nivell 2 amb un perill alt o molt alt, i en deixen 4 al nivell 1, amb un perill alt o moderat. En el cas de les zones amb un nivell màxim, el 3, a partir de la mitjanit de diumenge a dilluns implicarà el tancament d’accessos a parcs naturals. Els parcs naturals que en quedaran afectats són el Garraf, el Montsant, el Montmell-Marmellar, els Ports, Montsec d’Ares, Montsec de Rubies i la Baronia de Rialb.

Aquests controls d’accessos es duen a terme per evitar la presència humana en aquests espais amb dos objectius: d’una banda, per reduir el risc que es produeixi una ignició –el 90% dels incendis a Catalunya són d’origen antròpic, és a dir, causats d’una manera o altra per l’activitat humana–, i de l’altra, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal.