L’última esperança de Ciutadans abandona la direcció i deixa la política

La portaveu estatal de Cs, Patricia Guasp, ha anunciat que el pròxim 1 de setembre abandonarà la política per “incompatibilitat laboral”. En una carta als afiliats al seu partit a través de Twitter, Guasp ha explicat que es tracta d’“una renúncia difícil”. En aquest sentit, ha recordat que l’any 2019 va sol·licitar una excedència professional i que ara ha de reprendre la seva carrera. La renúncia arriba vuit mesos després d’haver estat escollida portaveu de la formació. En la seva carta de comiat, ha agraït el suport que ha obtingut durant aquest temps per part del partit i els ha encoratjat perquè, afirma, “tard o d’hora, des del centre liberal tornarem a ser determinants per al futur del nostre país”.

Queridos afiliados y votantes de Ciudadanos,



Quiero compartir con vosotros la decisión de retomar mi profesión en el sector privado.



Ha sido un honor servir con coherencia y convicción a la política de mi país y ser la voz del único proyecto de centro liberal de España. pic.twitter.com/MSfVS2iNgP — Patricia Guasp 🇪🇺 (@PatriciaGuaspB) August 20, 2023

En l’escrit, Patricia Guasp ha lamentat que s’estigui vivint “un moment de col·lapse democràtic important” i que “Espanya necessita un projecte transformador, reformista, liberal i progressista”. Un projecte al qual, ara, Guasp diu que donarà suport com “una afiliada més” de Cs. Si bé la formació no està passant pel seu millor moment, sembla que Guasp ha decidit que no és el moment d’estar al capdavant d’aquesta lluita. Tot i això, ha assegurat que ha estat “un gran honor ser la portaveu del partit”.

Canvi de logo sense masses resultats

Els canvis a Ciutadans no només arriben per part dels seus caps visibles, sinó que també ho fan amb la imatge del partit. Aquest diumenge, en la seva Assemblea Extraordinària de refundació, el partit, fins ara comandat per Inés Arrimadas, ha presentat el seu nou logotip, que modifica la lletra tipogràfica i introdueix el color verd de fons, una combinació com a mínim discutible. El nom del partit continuarà apareixent en taronja i finalment no hi haurà un canvi en la seva denominació, com s’havia arribat a plantejar al llarg del procés de refundació que el partit va presentar el passat mes de juny després de la desfeta en les eleccions andaluses.