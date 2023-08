MÉTEO | Fins quan s’allargarà l’onada de calor extrema a Catalunya?

Catalunya travessa una forta onada de calor que augura una pujada de les temperatures extremes durant tota la setmana. Després d’una nit tòrrida amb uns termòmetres que han sobrepassat els 30 graus en alguns punts del territori, Catalunya es prepara per encarar un dia amb unes màximes més elevades del que és habitual. Segons detalla el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en qualsevol punt del territori català se superaran els 38 graus al llarg del dia d’avui. Ara bé, fins quan s’allargarà aquesta onada de calor?

El Meteocat informa que la dorsal anticiclònica s’ha reforçat sobre la península Ibèrica, i que aquesta configuració ha permès l’entrada d’una irrupció càlida de procedència africana. Les previsions determinen que l’episodi començaria a remetre de cara a divendres de la setmana vinent, tot i que no es descarta que es pugui allargar més dies. Mentrestant, però, Catalunya serà un forn. Durant el dia d’avui, les temperatures més elevades es trobaran a la zona de Ponent, on es preveuen màximes que fregaran els 40 graus durant bona part del dia. Concretament, les comarques on les temperatures seran més elevades (40-41 graus durant tot el dia) són: el Segrià, la Ribera d’Ebre, la Noguera i el Pallars Jussà.

A l’interior de les Terres de l’Ebre i el pla de Bages els termòmetres escalaran fins als 39 graus durant el dia d’avui. El punt més àlgid serà al migdia, on el sol colpejarà amb més força augmentant la sensació tèrmica de Catalunya, tot i que la situació no serà més fàcil de portar la resta del dia. On les màximes seran una mica més baixes és a la costa catalana, on les màximes previstes ronden els 35 graus de mitjana. La diferència, però, és que les mínimes seran més elevades que aquest passat cap de setmana, provocant així unes nits més caloroses. De fet, a la capital catalana, les temperatures oscil·laran entre els 30 i els 35 graus durant tot el dia.

Bon dia! Tret del Pirineu, les muntanyes de Prades i algun punt de la Selva, hem tingut una nit tropical (Tmin>20ºC) o tòrrida ( Tmin>25ºC) a gran part del territori. A Portbou s'ha registrat una nit roent (Tmin>30ºC), amb un valor de temperatura mínima de 30,3ºC. pic.twitter.com/MnrEzvhwZr — Meteocat (@meteocat) August 21, 2023

Avís per calor nocturna

Com ja s’ha viscut aquest cap de setmana i perdurarà durant tota la setmana, el Meteocat ha posat alertes per calor nocturna que s’estenen a totes les comarques de Catalunya. Les previsions del mateix servei meteorològic prolonguen l’existència d’aquestes alertes durant tota la setmana, tot i que podrien començar a desaparèixer els pròxims dies en alguns punts. Concretament, a la zona del Pirineu, les pluges previstes de cara a dimarts i dimecres permeten al Meteocat reduir el nivell d’alerta per calor extrema, tot i que les temperatures continuen situant-se per sobre de la mitjana habitual per aquestes dates.

Puja la calor i creix el risc d’incendi

De la mateixa manera que augmenta el nombre de comarques amb alertes per risc de calor nocturna extrema, també ho fa el nombre de comarques en alerta per risc d’incendi. Una trentena de comarques de Catalunya es troben en risc alt o molt alt d’incendi forestal. Les últimes dades proporcionades pels Agents Rurals col·loquen el nivell 3 (nivell més elevat) del Pla Alfa en 70 municipis de 13 comarques amb un perill molt alt o extrem d’incendis i eleven a 35 les comarques al nivell 2 amb un perill alt o molt alt. Des de Protecció Civil han avisat que ja està en marxa el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) davant del risc d’incendi forestal que auguren “extrem” pràcticament tota la setmana. És per això que, més enllà d’augmentar la vigilància, demanen a la ciutadania extremar les precaucions al bosc.

Tal com determina la restricció, en totes les zones amb un nivell màxim, des d’aquest dilluns al matí, els parcs naturals quedaran completament tancats, de tal manera que ja no s’hi podrà accedir. Així doncs, amb el nivell tres, ja no es podrà accedir als parcs naturals del Garraf, el Montsant, el Montmell-Marmellar, els Ports, Montsec d’Ares, Montsec de Rubies i la Baronia de Rialb.