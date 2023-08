La caverna mediàtica espanyola, furiosa per l’acte de la Catalunya Nord

La celebració d’un acte que ha unit cinc presidents de la Generalitat a Sant Miquel de Cuixà, a la Catalunya Nord, ha tret de polleguera la caverna mediàtica espanyola més conservadora. El diari ‘Abc’ ha assenyalat Montilla per participar en la trobada que ha aplegat el president a l’exili Carles Puigdemont, el vigent president de la Generalitat Pere Aragonès, i l’expresident Quim Torra, tres dels grans referents del moviment independentista català dels últims anys, en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), en la seva 55a edició.

De fet, el mitjà espanyol, com és habitual, ha volgut centrar tota la seva atenció en les causes judicials dels presidents per qualificar la trobada més aviat de reunió de criminals que de polítics: “Difícil reunir més problemes amb la Justícia en una sola foto i amb tan poca gent. Només va faltar Artur Mas, que ho hagués rematat amb la seva condemna per la consulta il·legal de 2014”, sentencien. Seguint en aquesta línia, el rebuig per la imatge d’unitat política catalana que es va presenciar aquest passat dilluns s’ha convertit en la fotografia de portada del mateix mitjà espanyol, acompanyat d’una sola frase: “El llegat de la Generalitat: un condemnat, un processat i un pròfug”.

Portada del diari ‘Abc’ de dimarts 22 d’agost

Durant la trobada es va parlar diverses vegades sobre l’amnistia, un dels pilars de les negociacions de l’independentisme amb el presidenciable socialista Pedro Sánchez per a definir el futur de la Moncloa. Des del mitjà espanyol critiquen que Junts hagi proposat que Laura Borràs entri dins el paquet d’amnistia i, sense anar més lluny, comparen a Borràs amb Jordi Pujol, també present a la trobada de l’UCE.

Xiulets a Montilla

De la mateixa manera que a la caverna mediàtica espanyola no han rebut bé que Montilla participés de la trobada, ahir es va viure un moment de tensió ambiental a l’església del monestir de Sant Miquel de Cuixà. Després d’un discurs sobre la preservació de la identitat de Jordi Pujol, molt aplaudit, va ser el torn del president Montilla, que va optar per defensar “l’Espanya fraternal” i es va endur una sonora xiulada.