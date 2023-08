Moments de certa tensió ambiental a l’església del monestir de Sant Miquel de Cuixà, aal Conflent. En l’acte d’homenatge a Pau Casals, en commemoració dels 50 anys de la seva mort en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), en la seva 55a edició. Una cerimònia simbòlica i d’alt voltatge polític que ha fet coincidir cinc presidents de la Generalitat -Jordi Pujol, José Montilla, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès. Cada president ha pronunciat un discurs amb la referència de Casals de fons. Després d’un discurs sobre la preservació de la identitat de Jordi Pujol, molt aplaudit, ha estat el torn del president Montilla, que ha optat per defensar “l’Espanya fraternal”. Crits d’independència han rebut Montilla quan ha pujat a l’estrada.

El president del PSC ha aprofitat el seu discurs per valorar l’acord arribat entre els partits independentistes i el PSOE a la Mesa del Congrés. Un exemple del que ha destacat de la democràcia parlamentària que “ofereix oportunitat i esperança”. Per a Montilla, els acords arribat i el sistema democràtic espanyol serveix per aturar “els que creuen que només hi ha una manera d’entendre Espanya” que suposa excloure els que no tenen la mateixa idea d’Espanya. Així ha defensat “una Espanya fraternal i respectuosa a la diversitat”. Una expressió que ha esperonat part del públic que ocupa l’església que ha començat a xiular, esgarips de queixa i han entonat el lema “independència”. Montilla ha mantingut la calma i ha criticat els que opten per la “desqualificació de l’adversari”. Els xiulets s’han repetit al final de la seva intervenció.

De fet, el president Aragonès ha estat rebut a crits “d’independència” com a retret, als que el president ha replicat amb gràcia: “És bon recordar quin és el nostre objectiu, i ara torno a començar”.

El presidents Aragonès, Torra, Puigdemont, Montilla i Pujol/Josep Maria Montaner

Agraïment de l’UCE a Montilla

Un cop els xiulets agafaven força, amb la incomoditat de la bancada on s’estaven els presidents i les autoritats i membres del rectorat de l’UCE, els aplaudiments han neutralitzat els retrets. Un cop Montilla ha baixat del faristol, el rector de l’UCE, l’historiador Jordi Casassas, abans de presentar el següent president, ha volgut emfatitzar i agrair el suport del Govern del president Montilla a la Universitat Catalana d’Estiu. Un agraïment amb una doble intenció. En primer terme, agrair la seva presència a l’acte que dona continuïtat institucional i, en segon lloc, fer callar les crítiques recordant el finançament que el segon tripartit va facilitar per celebrar les diferents edicions de l’UCE. El públic ha aplaudit Casassas mirant el president Montilla.