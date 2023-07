L’UCE reunirà Montilla, Pujol, Puigdemont, Aragonès i Torra en un mateix acte

Hi ha el Calippo, la clara, la xafogor i les cues a l’AP-7. Tot són elements clàssics de l’estiu. Però, en l’àmbit polític, n’hi ha un que ja ha superat la maduresa (i de llarg) dels 50 anys. Un clàssic que ha aguantat el final del franquisme, la Transició, l’autonomisme convergent i tripartit, el Procés i el post Procés i una pandèmia: la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), que cada agost se celebra a Prada, a la comarca del Conflent, a la Catalunya Nord, tot i que ja fa cinc anys que se’n fa una edició de butxaca a Manresa (Bages) cada mes de juliol. L’edició d’enguany torna al Liceu Charles Renouvier després de tres anys en altres àgores com l’alberg de Vall-Roc o el Lido.

Enguany el programa polític, acadèmic, cultural i musical torna a ser de primer nivell i molt més divers que en recents edicions. Entre els punts forts del programa, una trobada inèdita dels presidents Pere Aragonès, Jordi Pujol, José Montilla, Carles Puigdemont i Quim Torra al monestir de Sant Miquel de Cuixà, en commemoració dels 50 anys de la mort de Pau Casals. La fotografia de la cimera és, per al rectorat i organitzadors de la 55 edició, una imatge potent i de reconeixement a una de les grans figures de la cultura catalana. Puigdemont, però, segons les decisions de la judicatura europea hi participarà virtualment.

Lliçó inaugural a càrrec d’Oriol Junqueras

Per altra banda, ERC, que en les darreres edicions havia fet una mica el ronsa amb relació a l’UCE, torna amb força al conclave universitari catalanista. El president dels republicans i ex pres polític i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, serà l’encarregat de pronunciar la lliçó inaugural amb un títol, si més no, suggerent: L’exili dels presidents Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, serà l’encarregada de cloure la Universitat d’enguany.

L’acte de cloenda de la UCE de Prada 2016

Actes de llengua i política

L’edició d’enguany se celebrarà del 17 al 23 d’agost. Entre els actes més destacables, a més de la cimera de presidents, s’hi compten la conferència Política lingüística universitària: consens i conflicte, amb la prestigiosa sociolingüista Marina Massaguer, el vicerector de la UB Jordi Matas i Alfons Esteve, cap del servei de llengües i política lingüística de la Universitat de València. Un acte amb docents d’arreu dels Països Catalans sobre l’educació i la llengua catalana; i una conferència política sobre Grenlàndia i Dinamarca, per part de Pele Brogberg, diputat al Parlament de Grenlàndia, que convida la presidenta d’Internacional Comissions of European Citizens, Anna Arqué, que l’any passat ja va portar a Prada Alex Salmond, exprimer ministre d’Escòcia impulsor del referèndum.

Una altra de les qüestions que abordarà l’UCE serà el panorama post eleccions municipals del passat 28 de maig. Així, amb el títol Municipi i construcció de país, reflexionaran sobre el futur Nicolacu Garcia, batlle d’Elna (Catalunya Nord), el cupaire Ivan Sànchez, alcalde de Berga, Miquel Oliver, batlle de Manacor (Mallorca) i Antoni Francès, alcalde d’Alcoi (País Valencià).

El conseller Quim Nadal també oferirà una visió de l’escenari universitari i de recerca a Catalunya i la seva influència arreu dels Països Catalans amb els rectors de la UAB, UOC, UPC i UB. La presidenta del Parlament, Anna Erra, presidirà l’acte amb sobre la figura de Pompeu Fabra i la unitat de la llengua. I el Catalangate tornarà a l’escenari amb l’expert en tecnologia Josep Maria Ganyet, l’exvicepresident del Parlament i jurista Josep Costa i la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu.

Per altra banda, el programa de l’UCE torna a repetir els cursos que més assistents tenen i que despleguen una varietat enorme de temàtiques. Així, es tornen a celebrar els Cursos de Ciència i Natura, Ciència i Tecnologia, Dret, Història, Economia, Pensament i Pensament Feminismes que comptarà amb Marta Roqueta que avaluarà la relació entre el feminisme i el moviment independentista, entre d’altres.