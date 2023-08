La foto de Sant Miquel de Cuixà segella la continuïtat institucional catalana

Una fotografia històrica. Aquest és l’algoritme de la imatge que s’ha registrat aquest matí al monestir de Sant Miquel de Cuixà, al Conflent, a la Catalunya Nord. Cinc presidents, un d’ells a l’exili, s’hi han reunit, en el marc d’una altra històrica institució del catalanisme, la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), en la seva ja 55a edició. Una trobada que ha comptat amb els presidents Jordi Pujol, José Montilla, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès, amb un guia d’excepció el pare Abat de Montserrat, Manel Gasch. Artur Mas no hi ha pogut assistir per raons personals i el president Pasqual Maragall per motius de salut.

Els cinc presidents de la Generalitat reunits a Sant Miquel de Cuixà en l’homenatge a Pau Casals en el marc de la 55a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE)/, envoltats de la gentada que omplia el temple Q.S.

Una imatge, a més, que pren força, en una nova etapa del Procés i en unes circumstàncies polítiques extraordinàries, amb un president empaitat per la justícia espanyola i que alhora té les claus de la governabilitat de l’Estat espanyol. La imatge dels presidents a Cuixà, amb un altar signat per l’Abat Oliba, l’impulsor de la Pau i Treva de Déu, un dels referents del catalanisme polític, ha mostrat la continuïtat institucional catalana, més enllà de la batalla diària partidista embolicada en un procés polític complex i amb convidats especials com la presó, la Guàrdia Civil o l’exili. “És una imatge de la fortalesa de la Generalitat, de les institucions de Catalunya, que som aquí, malgrat tot”, coincidien intregrants dels equips presidencials que arribaven hores abans que els presidents per enllestir i controlar les tasques de protocol.

Del PSC a Reagrupament

La presència de Puigdemont, en una situació en la que ha perdut la immunitat, ha esverat el galliner polític i mediàtic amb més d’una cinquantena de periodistes acreditats. Puigdemont desafia el poder judicial espanyol que podria emetre una euroordre per ser arrestat per les autoritats franceses. Una situació curiosa, en tant que el president a l’exili s’ha assegut al costat del president Montilla, destacat membre del PSC i que atorga una pàtina especial a l’acte, en tant que no es redueix a la presència de presidents sobiranistes. Precisament, el PSC, la filial catalana del PSOE que demana el suport de Junts, el partit de Puigdemont, per mantenir Pedro Sánchez com inquilí de la Moncloa. El president Aragonès serà l’encarregat de cloure l’acte després que tots els presidents hagin pronunciat els seus discursos amb el rerefons de Pau Casals.