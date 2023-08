Torra diu “no” a una investidura amb amnistia, però sense referèndum

Comença una de les setmanes claus per a les negociacions entre Junts i PSOE per definir una possible investidura de Sánchez. Aquest dilluns al matí, hores abans de comparèixer a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), a la Catalunya Nord, l’expresident de la Generalitat Quim Torra ha declarat sobre l’amnistia i el dret a l’autodeterminació a El matí de Catalunya Ràdio. I s’ha mostrat molt ferm amb la seva posició: No es pot votar que si a una investidura amb amnistia, però sense referèndum “No estem aquí només per una lluita antirepressiva, sinó també per fer efectiva la independència”, subratlla, afegint que l’objectiu no pot ser “posar les coses sobre una taula de diàleg”, sinó “exercir el dret que tenen els catalans”. És per això que creu que només amb una de les condicions acceptades, “s’hauria de votar que no” a una investidura de Sánchez.

“L’amnistia no es tracta de persones, sinó de conceptes”, defensa Torra, desmarcant-se així de les declaracions d’aquest passat dissabte de la diputada al Congrés Míriam Nogueras en les quals assegurava que Laura Borràs, jutjada per corrupció administrativa, s’ha d’incloure dins la llei d’amnistia: “Vull saber el que passarà amb els milers de represaliats. No parlar de noms, sinó de fets. Quins fets seran amnistiats?”, pregunta.

Aquest mateix matí, el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha defensat en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio “trobar una forma jurídica que tingui encaix constitucional” per a “resoldre la situació” de Puigdemont i altres càrrecs encausats per l’1-O. Ara bé, per Urtasun, però, no és important com dir-li a la solució, és a dir, no ser “presoners de la paraula amnistia”. Una idea que s’allunya radicalment de la visió de Torra, qui assegura que “és molt important el nom que se li posa”: “Dir-li amnistia vol dir legitimitat. Tendim a amagar-ho inventant-nos noms com ‘desjudicialització'”, critica l’expresident. L’expresident s’ha mostrat escèptic amb la posició d’Espanya i demana “fets comprovables” abans de donar el seu suport: “Espanya sempre t’enganya”, afirma Torra parafrasejant Oriol Junqueras.

Carles Puigdemont en una imatge d’arxiu / EP

Puigdemont a l’UCE

Aquest dilluns al matí també està altament marcat per la presència del president a l’exili Carles Puigdemont a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). Una presència que desafia directament a Llarena. En aquest sentit, Torra confia que no passarà res i podrà compartir l’acte a Pau Casals amb Puigdemont, però no nega que “hi ha un risc” de detenció al president exiliat. “Crec que ha estudiat molt bé totes les alternatives, també el moment just en el qual es troba políticament -fent referència a les negociacions de la seva formació amb Espanya-, però efectivament, un cert risc sí que corre”, assevera Torra.

Tot i que el magistrat del Suprem s’ha compromès públicament a no reactivar l’euroordre de detenció contra Puigdemont fins que la situació sobre la seva immunitat quedi totalment resolta, Torra creu que és possible que hi hagi “alguna nota” en algun lloc que faci saltar alguna alarma i provoqui una “detenció preventiva”, com ja va passar durant la visita a Còrsega: “Si això passa espero que faci saltar les negociacions i moltes coses més”, conclou.