Puigdemont confirma que assistirà presencialment a l’UCE

Finalment, el president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha confirmat que assistirà a la 55a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) que se celebra a Prada, el Conflent, aquesta setmana. Segons ha pogut saber El Món de fonts de Waterloo, el president a l’exili participarà en un homenatge a Pau Casals, en la commemoració dels 50 anys de la seva mort. És una trobada inèdita que reunirà fins a cinc presidents: Pere Aragonès, Jordi Pujol, José Montilla, Carles Puigdemont i Quim Torra, junts al monestir de Sant Miquel de Cuixà. Una fotografia simbòlica, especialment quan també cal tenir present que Puigdemont roman esperant la resolució sobre les euroordres que hauria d’emetre el jutge instructor del Procés, al Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

Puigdemont ja ha advertit que no farà cap mena d’atenció a la premsa en un comunicat amb què anuncia la seva presència. L’assistència a l’homenatge a la Catalunya del Nord pot fer esverar de nou els serveis de seguretat francesos. De fet, durant dues edicions, la Gendarmeria francesa i la sotsprefectura de Prada han procurat un dispositiu de vigilància i ha demanat la col·laboració del Rectorat de l’UCE quan hi havia prevista la participació del president a l’exili. Fins i tot, una vegada van desplegar un dispositiu de protecció per confondre l’aleshores conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, amb el president Puigdemont, per la semblança dels dos cognoms.

Només faltaran Mas i Maragall

L’acte d’homenatge a Pau Casals també comptarà amb la presència de l’Abat de Montserrat, Manel Gasch. De fet, la commemoració està més pensada com a símbol de reivindicació nacional i institucional que no pas com un acte polític. Només hi faltaran el president Pasqual Maragall, per motius de salut, i el president Artur Mas, que ha excusat la seva presència per un compromís familiar acordat abans de la convocatòria.

La relació de Prada, seu institucional de la Universitat Catalana d’Estiu, amb Pau Casals és que va ser el municipi que va acollir l’exili del músic i prohom del catalanisme en acabar la Guerra Civil Espanyola i la invasió de les tropes franquistes de Catalunya.