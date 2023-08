Aquesta és la metàfora de trens amb la qual Puigdemont critica l’Estat

Carles Puigdemont, president de la Generalitat a l’exili, ha lamentat la poca visió de futur que té el sistema polític i mediàtic espanyol, però ho ha fet utilitzant una metàfora de trens, una altra de les infraestructures catalanes gestionades per l’Estat que tampoc funcionen del tot bé. En concret, Puigdemont ha publicat un tuit aquest dissabte on ha assegurat que l’estat espanyol “continua amb l’ample de via ibèrica, per dir-ho d’alguna manera”. En aquest sentit, el president a l’exili ha volgut donar a entendre que el govern espanyol no està preparat per veure més enllà del que hi ha dins de l’Estat i, per tant, si no canvia de vies, no podrà continuar viatjant fora del territori.

Per posar cert context, les vies del tren que s’utilitzen a la península Ibèrica no són les mateixes que a Europa, per això els trens tenen una parada obligatòria a Portbou per canviar de comboi abans de marxar a França o qualsevol altre país europeu. És per aquest motiu que Puigdemont s’ha centrat en aquesta qüestió per criticar els mètodes de l’Estat i com aquest no té una visió oberta. En concret, ha assegurat que “encara no han entès que, per a anar pel món, o canvien de tren en l’estació de Portbou i així poden circular per tot Europa, o agafen l’alta velocitat i travessen el Pertús (França) a través d’un túnel tant costós com infrautilitzat”. A més, ha avisat que aquest viatge “és de pujada (i fa pujada, també), no de baixada”, i ha assenyalat que si el que volen és quedar-se com estan no fa falta que surtin de casa, en les seves paraules.

En ple procés de negociació

Les declaracions de Puigdemont arriben en un moment tens pel seu partit. Junts es troba en plena presentació dels elements de negociació que volen posar sobre la taula per arribar a un acord -o no- perquè el PSOE pugui governar al Congrés dels Diputats. De fet, la mateixa Míriam Nogueras, portaveu del partit a Madrid, assegurava aquest mateix dissabte que una llei d’amnistia i el referèndum eren dos dels punts clau de la negociació. Tot i que el partit ha afirmat que Puigdemont no participa en la negociació, Nogueras confirmava aquest matí que “estava al corrent de tot”.