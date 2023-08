Detingut un home per cinc robatoris amb violència a Lleida

Els Mossos d’Esquadra tenen sota custòdia un home que va atacar amb un ganivet un supermercat de Lleida el passat 16 d’agost. Quan va passar a les dependències policials, les autoritats van poder comprovar que no només havia atacat el supermercat lleidatà sinó que se’l relacionava amb almenys uns altres quatre robatoris a cases de jocs. El seu modus operandi era utilitzar carnets d’identitat robats per entrar als locals i després intimidar els treballadors amb armes blanques de grans dimensions per endur-se els diners de les caixes. En total, l’agressor es podria haver embutxacat gairebé uns 5.000 euros en total.

Tal com han explicat els mossos en un comunicat remès aquest dissabte per l’ACN, l’home utilitzava documents de països on no hi havia fotografia, per tant, passava desapercebut a les entrades dels establiments. Un cop dins la sala de joc exhibia un ganivet per intimidar els treballadors i sostreia quantitats de diners, entre 260 i 4.818 euros. En l’entrada i perquisició duta a terme al seu domicili els investigadors hi van trobar el ganivet de grans dimensions i la roba que hauria utilitzat en alguns dels robatoris. El detingut, de 28 anys, passarà a disposició judicial durant les pròximes hores davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Vehicle dels Mossos d’Esquadra en una imatge d’arxiu / Europa Press

El supermercat on es descobreix el pastís

El darrer cop del lladre va ser en un supermercat el dimecres passat. L’investigat va entrar en un local d’una coneguda cadena d’alimentació de Lleida. Un cop a la línia de caixa i després de deixar-hi alguns productes per fer veure que es tractava d’una compra va intimidar la caixera amb un ganivet. Va accedir a la caixa enregistradora i es va endur la recaptació.

L’endemà es va muntar un dispositiu de recerca del lladre. Els Mossos han destacat la col·laboració d’una ciutadana que va alertar la policia respecte d’una possible localització de l’investigat. Finalment, a dos quarts de tres de la tarda agents de la Unitat Territorial d’Investigació de Lleida el van poder arrestar en un carrer del municipi.