Elionor de Borbó ha començat la formació militar, un canvi de vida i de ciutat que serà el primer pas en el seu camí cap a la corona espanyola, si finalment acaba sent reina algun dia: de moment no sembla que Espanya ni tan sols es plantegi consultar a la població si vol continuar amb la monarquia, ja que el CIS ni tan sols ho pregunta en les enquestes. El cas és que la filla gran de Letícia i Felip de Borbó s’ha traslladat a Saragossa aquesta setmana per ingressar a l’acadèmia militar i ha fet embogir la premsa del nacionalisme espanyol, entusiasmada amb aquesta nova etapa de la vida de l’hereva de la corona, que han batejat com a “cadet Borbó”. Aquest divendres, els diaris editats a Madrid i alguns de Barcelona van disparar tots a la mateixa hora alertes anunciant les primeres imatges d’Elionor a l’acadèmia, distribuïdes per la mateixa casa reial espanyola.

Elionor de Borbó, en la imatge de l’acadèmia militar que ha distribuït la casa reial / Europa Press

La primogènita de Felip i Letícia està previst que s’estigui a l’acadèmia un any. Aquí estudiarà tot el que ha de saber de l’Acadèmia de l’Exèrcit de Terra, abans de posar rumb cap a Pontevedra per passar-hi un altre any a l’Escola Naval de Marín. Finalment, l’últim dels tres anys de formació el passarà a l’Acadèmia General de l’Aire de Múrcia.

Pla d’estudis especial per fer dos cursos en un any

La pretensió de la casa reial espanyola és presentar la situació d’Elionor com la de la resta de cadets –612, 140 dels quals, dones– de la promoció, per això han ressaltat que s’allotjarà en una habitació compartida, com la resta d’alumnes d’aquesta peculiar acadèmia. Però el cert és que l’hereva Borbó tindrà un pla d’estudis especial per poder fer dos cursos en un any, de manera que el 7 d’octubre, quan jurin bandera, ella saltarà del primer al segon curs menys de dos mesos després d’haver ingressat. Quan en surti, tindrà l’especialitat d’infanteria, com el seu pare. Durant les primeres setmanes de vida militar, els cadets adquiriran coneixements bàsics sobre legislació i normativa militar, que complementaran amb formació física i instrucció militar.

Elionor de Borbó i la seva família en arribar a l’acadèmia militar de Saragossa / Europa Press

No seria el pla més llaminer per a una jove de gairebé 18 anys, veure’s entre militars els pròxims 3 anys. Elionor, en canvi, va assegurar en el discurs dels Premis Princesa d’Astúries que estava “desitjant” que arribés aquest moment: “Estic a punt d’iniciar una nova etapa amb un període de formació militar. Més enllà de la meva responsabilitat, estic contenta perquè sé com valoren els espanyols les nostres Forces Armades. És un moment important en la meva vida i em sento amb moltes ganes”, va dir.

Per a què ha de servir la formació militar d’Elionor, segons la casa reial

Cal recordar que el passat 7 de juliol, la primogènita va acudir a la que serà la seva nova casa a Saragossa: “Aviat la veurem en aquest pati d’armes”, va dir el general amb qui se la va veure parlar. Els seus pares també diuen estar contents perquè la filla hauria demostrat “voluntat, interès i il·lusió” abans d’engegar aquesta nova etapa en la seva vida.

Elionor de Borbó en una imatge en el seu primer dia a l’acadèmia militar de Saragossa, difosa per la mateixa casa reial espanyola / ACN

Elionor ha entrat a formar part del cos de l’exèrcit en la categoria de dama cadet. La casa reial considera que la feina d’Elionor en aquesta disciplina pot ajudar-la a tenir una formació tècnica i humana “més completa i adequada” per garantir el seu compromís “de permanent servei” a la societat.