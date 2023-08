Les normes de l’acadèmia militar on viurà la ‘cadet Borbó’ Elionor

Elionor de Borbó comença aquest dijous la formació militar a l’acadèmia La General de Saragossa, i la premsa espanyola està entusiasmada. De fet, ja l’han començat a anomenar ‘Cadet Borbó’ i s’han omplert els diaris amb informació al respecte. Algunes d’aquestes informacions giren entorn de les normes que haurà de seguir pel que fa a l’aspecte físic. La premsa espanyola creu que això és un “sacrifici” d’Elionor i que perdrà els seus privilegis per formar-se per ser cap d’Estat en el futur. Les directrius que haurà de seguir estan recollides a la norma general 3/96, que defineix l’aspecte físic que han de tenir els militars per demostrar la uniformitat i disciplina de l’exèrcit.

El cabell, sense tenyir i amb un pentinat concret

Una de les indicacions que dona la normativa és relativa al cabell. En el cas de les dames cadet, han de dur el cabell sense tenyir, del color natural, i amb una llargada i pentinat que permetin la col·locació del barret que han de dur al cap. També hauran de deixar la línia inferior del coll de la camiseta descoberta i, per tant, les noies que tenen el cabell llarg hauran de fer-se un recollit obligatori per a les formacions. Per a les activitats de campanya i esportives, el cabell haurà d’anar lligat en una cua o trena. A més, està prohibit utilitzar diademes, tot i que es poden utilitzar elements per fer-se els recollits i les cues sempre que siguin del mateix color del cabell i no destaquin.

Europa Press

Maquillatge natural o cara neta

Pel que fa al maquillatge, a l’acadèmia militar de Saragossa on Elionor viurà tres anys no es pot utilitzar maquillatge que destaqui i contrasti amb la pell. S’ha de fer servir un tipus de maquillatge amb colors naturals o no fer-ne servir en absolut i anar amb la cara neta. Si es volen fer servir ombres, pintallavis o maquillatge pels ulls, ha de ser de colors pàl·lids. Altrament no es poden utilitzar. A més, la pintura de les ungles ha de ser transparent, per la qual cosa Elionor s’haurà de retirar el color que duu ara.

Les joies, molt discretes

Pel que fa a les joies, Elionor haurà de fer servir collarets esfèrics, daurats, platejats o de perles. Aquesta norma s’aplica també a les arracades, que han d’estar centrades a l’orella i sense sobresortir. Un rellotge, dos anells d’estil de compromís o similar, ulleres i una polsera discreta que no pengi són l’únic que podran dur les militars.