Las normas de la academia militar donde vivirá la ‘cadete Borbón’ Leonor

Leonor de Borbón empieza este jueves la formación militar en la academia La General de Zaragoza, y la prensa española está entusiasmada. De hecho, ya la han empezado a llamar ‘Cadete Borbón’ y se han llenado los diarios con información al respecto. Algunas de estas informaciones giran en torno a las normas que tendrá que seguir en cuanto al aspecto físico. La prensa española cree que esto es un «sacrificio» de Leonor y que perderá sus privilegios para formarse para ser jefe de Estado en el futuro. Las directrices que tendrá que seguir están recogidas en la norma general 3/96, que define el aspecto físico que tienen que tener los militares para demostrar la uniformidad y disciplina del ejército.

El cabello, sin teñir y con un peinado concreto

Una de las indicaciones que da la normativa es relativa al cabello. En el caso de las damas cadete, tienen que llevar el cabello sin teñir, del color natural, y con una longitud y peinado que permitan la colocación del sombrero que tienen que llevar en el jefe. También tendrán que dejar la línea inferior del cuello de la camiseta descubierta y, por lo tanto, las chicas que tienen el cabello largo tendrán que hacerse un recogido obligatorio para las formaciones. Para las actividades de campaña y deportivas, el cabello tendrá que ir ligado en una cola o trenza. Además, está prohibido utilizar diademas, a pesar de que se pueden utilizar elementos para hacerse los recogidos y las coletas siempre que sean del mismo color del cabello y no destaquen.

Elionor de Borbó empieza la carrera militar con muchas normas – Europa Press

Maquillaje natural o cara limpia

En cuanto al maquillaje, a la academia militar de Zaragoza donde Leonor vivirá tres años no se puede utilizar maquillaje que destaque y contraste con la piel. Se tiene que usar un tipo de maquillaje con colores naturales o no usar en absoluto e ir con la cara limpia. Si se quieren usar sombras, pintalabios o maquillaje por los ojos, tiene que ser de colores pálidos. De lo contrario, no se pueden utilizar. Además, la pintura de las uñas tiene que ser transparente, por lo cual Leonor se tendrá que retirar el color que lleva ahora.

Las joyas, muy discretas

En cuanto a las joyas, Elionor tendrá que usar collares esféricos, dorados, plateados o de perlas. Esta norma se aplica también a los pendientes, que tienen que estar centradas en la oreja y sin sobresalir. Un reloj, dos anillos de estilo de compromiso o similar, ojeras y una pulsera discreta que no cuelgue son el único que podrán llevar las militares.