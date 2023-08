Esta es la metáfora de trenes con la cual Puigdemont critica el Estado

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat al exilio, ha lamentado la poca visión de futuro que tiene el sistema político y mediático español, pero lo ha hecho utilizando una metáfora de trenes, otra de las infraestructuras catalanas gestionadas por el Estado qué tampoco funcionan del todo bien. En concreto, Puigdemont ha publicado un tuit este sábado donde ha asegurado que el estado español «continúa con el ancho de vía ibérica, para decirlo de alguna manera». En este sentido, el presidente al exilio ha querido dar a entender que el gobierno español no está preparado para ver más allá del que hay dentro del Estado y, por lo tanto, si no cambia de vías, no podrá continuar viajando fuera del territorio.

Para poner cierto contexto, las vías del tren que se utilizan a la península Ibérica no son las mismas que en Europa, por eso los trenes tienen una parada obligatoria en Portbou para cambiar de convoy antes de irse a Francia o cualquier otro país europeo. Es por este motivo que Puigdemont se ha centrado en esta cuestión para criticar los métodos del Estado y como este no tiene una visión abierta. En concreto, ha asegurado que «todavía no han entendido que, para ir por el mundo, o cambian de tren en la estación de Portbou y así pueden circular por todo Europa, o cogen el alta velocidad y atraviesan el Pertús (Francia) a través de un túnel tanto costoso como infrautilizado». Además, ha avisado que este viaje «es de subida (y hace subida, también), no de bajada», y ha señalado que si el que vuelan es quedarse cómo están no hace falta que salgan de casa, en sus palabras.

En pleno proceso de negociación

Las declaraciones de Puigdemont llegan en un momento tenso por su partido. Juntos se encuentra en plena presentación de los elementos de negociación que quieren poner sobre la mesa para llegar a un acuerdo -o no- para que el PSOE pueda gobernar en el Congreso de los Diputados. De hecho, la misma Míriam Nogueras, portavoz del partido a Madrid, aseguraba este mismo sábado que una ley de amnistía y el referéndum eran dos de los puntos clave de la negociación. A pesar de que el partido ha afirmado que Puigdemont no participa en la negociación, Nogueras confirmaba esta mañana que «estaba al corriente de todo».