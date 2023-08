Junts incluye el caso Borràs dentro de su demanda de una ley de amnistía

Junts fijó unas condiciones para una eventual investidura antes del 23-J y ahora las mantiene. En una entrevista con la ACN, Míriam Nogueras sostiene que es el PSOE quien «necesita los votos» y quienes «se tiene que mover». Es por eso, que la portavoz del partido en el Congreso ha recordado que la celebración de un referéndum y poner sobre la mesa una ley de amnistía que dé cobertura a todo el mundo, incluso Laura Borràs, son puntos muy importantes de su negociación. En este sentido, Nogueras ha marcado una clara línea de diferencia entre Junts y ERC y ha asegurado que son «el único partido que todo el mundo sabe a qué lado de la mesa se sienta, el que defiende y sus intereses».

Horas después del pacto que ha facilitado la elección de Francina Armengol como presidenta de la cámara baja, Nogueras reivindica que son «el único partido que nadie duda de qué lado de la mesa está». Contrapone su estrategia con la seguida por los republicanos hasta ahora. En el último minuto, con la constitución del Congreso ya en marcha, Junts hizo público el pasado jueves el acuerdo con el PSOE: solicitud de oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en la UE, uso de estas lenguas en el Congreso y comisiones de investigación sobre Pegasus y los atentados del 17-A. Sus siete votos sirvieron para elegir Francina Armengol como presidenta. A pesar de esta situación, Nogueras también ha avisado que «esta negociación va absolutamente desatada de la investidura» y que su partido «no fía», que «se paga por avanzado».

Míriam Nogueras, diputada en el Congreso y candidata de Juntos por Cataluña a las elecciones generales 2023. 17.07.2023 / Mireia Comas

Ahora, el siguiente paso que describe Junts es mantener la demanda de un referéndum y la ley de amnistía como condiciones, porque es «el que han dicho siempre». En este sentido, Nogueras afirma que «todo el mundo tiene que tener muy claro que esto no es para que el PSOE de Pedro Sánchez pueda continuar haciendo el que ha hecho hasta ahora». Y avisa: «O el PSOE tiene claro que tiene que hacer el que nunca ha hecho hasta ahora, o no habrá investidura». En cuanto a la ley de amnistía, la portavoz de Junts en el Congreso señala que tiene que dar cobertura a «toda la lawfare‘ que hace referencia al que entendemos por el Procés, a todas las personas afectadas por la injusticia española». Y deja claro que «obviamente» la presidenta del partido, Laura Borràs, también tiene que formar parte, porque «es víctima de la lawfare «.

Los fallos de ERC según Junts

Después del acuerdo para la Mesa del Congreso, desde Junts reivindican su estrategia negociadora. «Tenía que acabar este entreguismo, desde hace tantos años, de ERC al PSOE, que no ha llevado en ninguna parte», critica Nogueras. En cambio, preguntada por los republicanos, la dirigente de Junts no lo tiene tan claro: «No es una cosa que diga yo. Es una cosa evidente. El PSOE y ERC han estado socios de investidura y legislatura. Supongo que a cambio de cosas de partido, pero Cataluña no ha ganado nada».

A pesar de todo, Míriam Nogueras «celebra» que los republicanos «vayan rectificando las declaraciones que han ido haciendo» y que «vayan hacia nuestra estrategia». Niega que sea Junts quién haya cambiado de estrategia a Madrid: «En ningún caso». Si no han llegado a acuerdos antes, concluye, es porque «no habían picado a nuestra puerta hasta ahora».