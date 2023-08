Junts insta al PSOE a negociar la amnistía directamente con Puigdemont

El diputado de Junts Isidre Gavín ha manifestado que si el PSOE quiere pactar con ellos la investidura de Pedro Sánchez tendrá que negociar la amnistía directamente con el presidente al exilio, Carles Puigdemont. Así lo ha dicho en una entrevista a la Cope, donde Gavín ha manifestado que «si algún candidato cree que necesita o quiere nuestros votos, habrá que dialogar con nuestros representantes, empezando por el presidente Puigdemont, y establecer en qué cuestiones puede haber acuerdo».

Gavín ha reiterado que su formación no tiene una decisión tomada sobre la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español y ha insistido que “hemos puesto encima la mesa durante la campaña y también ahora toda una serie de temas que para nosotros son importantísimos, que acabe la represión y la amnistía”.

El diputado de la bastante independentista ha señalado que «el proceso para nosotros es diferente: quién quiera ser presidente del gobierno español y crea que puede necesitar nuestros votos o pueda quererlos, se tiene que poner en contactos con nosotros para negociar qué condiciones o qué asuntos se pueden incorporar».

Los diputados de Junts llegando al Congreso / Alberto Ortega – Europa Press

Receta discreción y prudencia

El diputado de Junts ha abogado, como pasó con la negociación que permitió que la presidencia del Congreso recaiga a la socialista Francina Armengol, a mantener el «criterio de discreción y prudencia porque no se den declaraciones y contradeclaraciones que no ayuden por nada a llegar a los acuerdos». «Prudencia total y absoluta», ha enfatizado.

El papel de Juntos

Carles Puigdemont ha defendido el papel de Junts per Catalunya y ha lamentado que los poderes mediáticos no sean capaces de reconocer que “se han equivocado” sobre la manera de tratar a Junts: “Ahora que la necesidad los estrecha, y como que no han tenido más remedio que empezar a hacer tratos, perciben que la realidad no es exactamente como se lo habían pintado. Pero la conclusión a que llegan a partir de aquí no pasa, ni un segundo, para pensar que quizás la narrativa construida sobre Junts no era correcta y que han vivido en el error todos estos años”, sentencia.