Junts insta el PSOE a negociar l’amnistia directament amb Puigdemont

El diputat de Junts Isidre Gavín ha manifestat que si el PSOE vol pactar amb ells la investidura de Pedro Sánchez haurà de negociar l’amnistia directament amb el president a l’exili, Carles Puigdemont. Així ho ha dit en una entrevista a la Cope, on Gavín ha manifestat que “si algun candidat creu que necessita o vol els nostres vots, caldrà dialogar amb els nostres representants, començant pel president Puigdemont, i establir en quines qüestions hi pot haver acord”.

Gavín ha reiterat que la seva formació no té una decisió presa sobre la possible investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol i ha insistit que “hem posat damunt la taula durant la campanya i també ara tota una sèrie de temes que per a nosaltres són importantíssims, que acabi la repressió i l’amnistia”.

El diputat de la força independentista ha assenyalat que “el procés per a nosaltres és diferent: qui vulgui ser president del govern espanyol i cregui que pot necessitar els nostres vots o pugui voler-los, s’ha de posar en contactes amb nosaltres per negociar quines condicions o quins assumptes es poden incorporar”.

Els diputats de Junts arribant al Congrés / Alberto Ortega – Europa Press

Recepta discreció i prudència

El diputat de Junts ha advocat, com va passar amb la negociació que va permetre que la presidència del Congrés recaigui a la socialista Francina Armengol, a mantenir el “criteri de discreció i prudència perquè no es donin declaracions i contradeclaracions que no ajudin per res a arribar als acords”. “Prudència total i absoluta”, ha emfatitzat.

El paper de Junts

Carles Puigdemont ha defensat el paper de Junts per Catalunya i ha lamentat que els poders mediàtics no siguin capaços de reconèixer que “s’han equivocat” sobre la manera de tractar a Junts: “Ara que la necessitat els estreny, i com que no han tingut més remei que començar-hi a fer tractes, perceben que la realitat no és exactament com se l’havien pintat. Però la conclusió a què arriben a partir d’aquí no passa, ni un segon, per pensar que potser la narrativa construïda sobre Junts no era correcta i que han viscut en l’error tots aquests anys”, sentencia.