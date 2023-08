Puigdemont avisa que l’amnistia i l’autodeterminació són claus per la investidura

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha valorat positivament l’acord entre Junts per Catalunya i el PSOE per a la Mesa del Congrés perquè “no anava de càrrecs” i ha reconegut que “a alguns els semblarà massa, i a d’altres els semblarà poc”, però també ha advertit els socialistes que “la investidura està exactament allà on estava l’endemà de les eleccions”. És a dir, en les exigències d’amnistia i autodeterminació que la formació ja va fer públiques la mateixa nit electoral del 23 de juliol.

Puigdemont ha destacat en un apunt al seu compte de Twitter que l’acord subscrit avui entre les dues formacions “no anava de càrrecs a la Mesa ni de presidències de comissions, que és el que habitualment figura en aquesta mena d’acords” i ha remarcat que “ni podia anar, de cap manera, vinculat a la investidura”.

L’eurodiputat ha insistit, com ha fet en anteriors ocasions, que “no ens mouran promeses o voluntats polítiques sense garanties de compliment de qui no ens genera cap confiança”. “No sé si aquesta distància s’escurçarà o no. Però si arriben acords futurs, serà perquè porten incorporat el seu compliment de manera comprovable. Com ha estat el cas”, ha reblat.

El Regne d’Espanya, que en aquests moments presideix el Consell de la UE, ha sol·licitat a aquesta institució la incorporació del català, l’euskera i el gallec al llistat de llengües oficials que consten al reglament 1/58. És un fet, no pas una promesa, que mai s’havia volgut… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 17, 2023

El català oficial a Europa

Carles Puigdemont ha celebrat que “el Regne d’Espanya, que en aquests moments presideix el Consell de la UE, ha sol·licitat a aquesta institució la incorporació del català, l’euskera i el gallec al llistat de llengües oficials que consten al reglament 1/58″ i ha destacat que “és un fet, no pas una promesa, que mai s’havia volgut donar”.

En aquest sentit, ha assenyalat que “el calendari també és clar; el 19 de setembre” i ha recordat que “tots els precedents de modificació d’aquest reglament s’han aprovat per unanimitat, que és la regla fixada perquè prosperi”. “Pedro Sánchez va dir ahir que “Espanya es fa escoltar a Europa”. Ara que és el president del Consell de la UE i que és justament aquesta institució la que té la competència per modificar el reglament (no és el Parlamet, no és la Comissió), ara té una ocasió magnífica de demostrar-ho“, ha sentenciat.