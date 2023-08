El popular Pedro Rollán, president del Senat per la majoria absoluta del PP

El senador del Partit Popular Pedro Rollán ha estat escollit nou president del Senat aquest dijous gràcies a la majoria absoluta que va aconseguir el PP en les passades eleccions del 23 de juliol. Ha estat nomenat després de la primera votació, on ha obtingut 142 vots a favor dels 259 que ocupen el Senat. El partit d’ultradreta Vox no ha votat a favor de Rollán perquè ha presentat el seu propi candidat, Ángel Pelayo Gordillo, que s’ha quedat amb només 3 vots. La resta de senadors de la ultradreta, 114, s’han abstingut i han votat en blanc. El nou president del Senat és el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP i ja va ser senador en l’anterior legislatura. Presideix el partit al seu municipi, Torrejón de Ardoz.

Un cop escollit el president, el Senat triarà la resta de llocs de la Mesa, on el PP tindrà majoria gràcies als vots obtinguts en els comicis del juliol. Per ara, el PP ha proposat Javier Maroto, Eva Ortiz i Marimar Blanco per ocupar la Mesa del Senat, mentre que el PSOE ha proposat Guillermo Fernández Vara per ocupar una vicepresidència.

El president del Senat, Pedro Rollán, abans que es constituís la cambra aquest dijous / Europa Press (EP)

President del Senat del PP, i del Congrés del PSOE

En paral·lel, aquest dijous s’ha constituït la Mesa del Congrés, on el PSOE ha acabat obtenint la presidència. Així, gràcies al gest de Pedro Sánchez amb l’independentisme mitjançant la sol·licitud d’oficialitat del català a Europa i el compromís d’obrir una investigació pel cas Pegasus, l’expresidenta balear Francina Armengol ha obtingut majoria absoluta en primera votació i serà la nova presidenta del Congrés espanyol.