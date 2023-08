Esquerra Republicana ha anunciat públicament que ha arribat a un acord amb el PSOE per a la constitució de la Mesa del Congrés i permetre que l’expresidenta balear, Francina Armengol, sigui presidenta del Congrés. Així ho ha anunciat el diputat Gabriel Rufián, acompanyat per la resta de representants de la formació republicana, durant una roda de premsa a la cambra baixa minuts abans de l’inici del ple de constitució, que arrenca en trenta minuts.

Rufián ha detallat que l’acord amb els socialistes garanteix l’ús del català i d’altres llengües oficials a la cambra catalana, una comissió d’investigació sobre el cas Pegasus i un compromís per desjudicialitzar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i estudiar la possibilitat d’aprovar una llei d’amnistia. Tanmateix, ha deixat clar que aquest acord “no té res a veure amb la investidura”, que preveu que sigui “dura”, i ha reconegut que avui ha estat “una nit llarga”. “El vot d’Esquerra Republicana se sua“, ha reivindicat Rufián.

La cúpula d’ERC, aquesta nit electoral justificant els resultats/Marc Puig

Els tres punts de l’acord

Els republicans, a més, han fet públic un comunicat on expliquen els tres punts de l’acord. Pel que fa a les llengües oficials, ERC assenyala que es confeccionarà una Llei orgànica perquè el català sigui llengua plenament oficial en totes les institucions de l’Estat -inclosa la Justícia- i d’ús des de la primera sessió plenària al Congrés. L’acord també inclou la “culminació” dels acords per a l’ús de la llengua catalana a les institucions europees, a més dels recursos pressupostaris necessaris per a la protecció del català i altres llengües oficials de l’Estat.

Els altres dos punts són més breus i es limiten a explicar que es crearà una comissió d’investigació sobre el cas Catalangate d’espionatge polític Pegasus i que l’Estat es compromet “amb la fi de la repressió” relacionada amb l’1-O contra l’independentisme per “les vies legals necessàries, entre elles una llei d’amnistia”.

La paraula “amnistia” cau del comunicat

Aquest últim punt no ha estat exempt de polèmica, i és que en un primer moment el comunicat d’ERC enviat per Telegram remarcava que entre aquestes vies legals s’incloïa una “llei d’amnistia“, però, pocs minuts després, els republicans han esborrat la referència a la mesura de gràcia. Fonts oficials del partit han remarcat a El Món que “quan parles de totes les vies legals necessàries, això inclou també una llei d’amnistia”, que està contemplada pel marc jurídic de l’Estat. És a dir, “a l’acord signat no surt la paraula amnistia, però ERC considera que hi està inclosa i espera explicitar-la en un eventual acord d’investidura”, remarquen altres fonts.

ERC afirma també que els acords assolits avui amb els socialistes “donen continuïtat a la feina feta l’última legislatura en el marc de l’estratègia de negociació política al front de Madrid”. Finament, assenyalen que “la negociació per a la concreció operativa dels acords es desenvoluparà en el marc de la segona fase de la negociació, per a la investidura”.