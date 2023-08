Mor un menor d’edat en un accident múltiple a l’AP-7 a Roda de Berà

Ja són prop de cent les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes i l’última ha estat un menor d’edat que ha perdut la vida aquest dimecres en un accident tràgic a l’AP-7 a l’altura de Roda de Berà. L’accident va succeir ahir dimecres a la nit, quan diversos cotxes van col·lidir al quilòmetre 225,5. L’avís de l’accident es va rebre a les 21:12 hores, quan per causes que encara s’investiguen es va produir el xoc entre quatre turismes. A banda d’aquest menor que va morir, hi va haver deu ferits més, un de gravetat. L’home ferit greu va ser traslladat a l’hospital Joan XXIII de Tarragona juntament amb una dona ferida menys greu. A l’hospital del Vendrell hi van traslladar quatre ferits lleus i quatre persones més ateses pel servei d’emergències mèdiques van ser donades d’alta al lloc dels fets.

L’autopista ha estat tallada a Roda de Berà en sentit nord fins a les 22:35 hores, el que ha provocat cinc quilòmetres de retencions en sentit nord. A partir de les 22:35 hores es va obrir un carril per circular i a poc a poc es va normalitzar el trànsit. A les 00:45 hores la situació a l’autopista ja era l’habitual.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) / ACN

Un gran desplegament per atendre els ferits

Quan es va rebre l’avís, fins al lloc dels fets s’hi van traslladar vuit patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tretze unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques. També s’hi van desplaçar dos equips de psicòlegs per atendre els familiars del menor que ha mort en l’accident i a la resta de ferits. El jove mort és la víctima 99 en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya des de principi d’aquest any.