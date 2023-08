Isa Pantoja revela detalls del seu casament: on, quan i què vindrà després

Isa Pantoja i el seu xicot, el supervivent Asraf Beno, estan a punt de casar-se. Queden menys de dos mesos i estan molt nerviosos, com confessen gairebé diàriament als seus respectius perfils d’Instagram. Encara hi ha moltes incògnites entorn d’aquest casament tan mediàtic i una de les quals és si la cantant Isabel Pantoja accedirà a acompanyar a la seva filla en aquest dia tan especial. Isa P no ha aclarit aquest dubte, però en una ronda de preguntes a Instagram sí que ha donat altres detalls del seu casament, com ara com evoluciona el seu vestit de núvia, com seran les invitacions, on serà la cerimònia i què vindrà després del casament. Una de les preguntes més repetides ha estat si tenen plans per ser pares, una incògnita que ha respost, però que no ha quedat massa clara.

On es casaran Isa P i Asraf Beno?

La influencer i el model marroquí es donaran el sí vull a Sevilla, la ciutat natal dels Pantoja, tot i que inicialment es van plantejar celebrar el casament a una altra ciutat espanyola. “Vam pensar en Madrid perquè també tenim molta gent allà, però finalment ens va poder aquesta bellesa”, ha explicat Isa P en una història d’Instagram on es veu una imatge de Sevilla. La influencer afegia en aquesta instantània que la ciutat també té molta cultura i això és important per al seu gran dia.

Asraf i Isa P

Com són les invitacions?

Les invitacions de la boda tenen un disseny molt elegant en blanc i daurat. Aquest mes d’agost està sent molt productiu per a la parella, que s’està encarregant d’enviar per correu totes les invitacions perquè tots els convidats la tinguin en físic. Des de fa uns mesos, els convidats la tenen en versió PDF, però la parella volia donar-les també físicament.

El vestit de núvia, tradicional i de princesa

Isa P també ha respost una pregunta sobre el seu vestit de núvia. Els seus seguidors li preguntaven si es vestirà de núvia tradicional, i ella no va dubtar a deixar clar que li agrada l’estil clàssic. La veurem de blanc i amb un vestit d’estil princesa, elegant i clàssic.

Seran pares a curt termini després del casament?

Un altre dubte dels seguidors d’Isa P i Asraf és si volen ser pares. La pregunta que Isa P va respondre, concretament, deia que si després del casament hi hauria un mini Asraf. La influencer va respondre amb sinceritat: “No tinc respostes per a això. No ho he pensat com un pas que he de donar després del casament. Però ens agradaria quan hagi de ser”.